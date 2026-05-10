Prepárese: trabajos del Idaan podrían afectar el servicio esta semana

<b>CHIRIQUÍ</b>-Potabilizadora de Dolega: Lunes 11 de mayo de 9:00 a.m hasta las 1:00 p.m.-Potabilizadora de Tolé: Martes 12 de mayo de 8:00 a.m. hasta las 12:00 p.m.-Potabilizadora de San Félix: Martes 12 de mayo de 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.-Potabilizadora de Barú - Paso Canoas: Miércoles 12 de mayo de 6:00 a.m. hasta las 2:00 p.m.-Potabilizadora Los Algarrobos: Miércoles 13 de mayo de 5:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.-Potabilizadora de San Francisco: Sábado 16 de mayo de 8:00 a.m. hasta las 12:00 p.m.<b>DARIÉN</b>-Estación de bombeo de agua potable de La Palma: Viernes 15 de mayo de 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.<b>COCLÉ</b>-Potabilizadora de Penonomé: Martes 12 de mayo de 5:00 p.m. hasta las 10:00 p.m.-LOS SANTOS-Potabilizadora Rufina Alfaro: Martes 12 de mayo de 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.<b>HERRERA</b>-Potabilizadora de Parita: 12, 13 y 14 de mayo de 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.