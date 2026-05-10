Prepárese: trabajos del Idaan podrían afectar el servicio esta semana

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó a la población que del 11 al 17 de mayo se estarán realizando trabajos de mantenimiento programados en varias plantas potabilizadoras de distintas provincias del país.

Según la entidad, estas labores forman parte de las acciones para optimizar y fortalecer el servicio de distribución de agua potable en diferentes sectores.

El Idaan explicó que durante el desarrollo de los trabajos podrían registrarse bajas presiones o interrupciones temporales en el suministro, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a tomar las previsiones necesarias.

Ante esta situación, la institución recomendó a los residentes abastecerse de agua potable y hacer un uso racional del recurso mientras se ejecutan las labores de mantenimiento.