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PANAMÁ

Prepárese: trabajos del Idaan podrían afectar el servicio esta semana

El Idaan anuncia mantenimientos y pide almacenar agua
El Idaan anuncia mantenimientos y pide almacenar agua Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 10/05/2026 12:02
La institución recomendó a los residentes abastecerse de agua potable y hacer un uso racional del recurso mientras se ejecutan las labores de mantenimiento

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó a la población que del 11 al 17 de mayo se estarán realizando trabajos de mantenimiento programados en varias plantas potabilizadoras de distintas provincias del país.

Según la entidad, estas labores forman parte de las acciones para optimizar y fortalecer el servicio de distribución de agua potable en diferentes sectores.

El Idaan explicó que durante el desarrollo de los trabajos podrían registrarse bajas presiones o interrupciones temporales en el suministro, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a tomar las previsiones necesarias.

Ante esta situación, la institución recomendó a los residentes abastecerse de agua potable y hacer un uso racional del recurso mientras se ejecutan las labores de mantenimiento.

Idaan anuncia lugares donde habrá cortes de agua esta semana

CHIRIQUÍ

-Potabilizadora de Dolega: Lunes 11 de mayo de 9:00 a.m hasta las 1:00 p.m.

-Potabilizadora de Tolé: Martes 12 de mayo de 8:00 a.m. hasta las 12:00 p.m.

-Potabilizadora de San Félix: Martes 12 de mayo de 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

-Potabilizadora de Barú - Paso Canoas: Miércoles 12 de mayo de 6:00 a.m. hasta las 2:00 p.m.

-Potabilizadora Los Algarrobos: Miércoles 13 de mayo de 5:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.

-Potabilizadora de San Francisco: Sábado 16 de mayo de 8:00 a.m. hasta las 12:00 p.m.

DARIÉN

-Estación de bombeo de agua potable de La Palma: Viernes 15 de mayo de 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

COCLÉ

-Potabilizadora de Penonomé: Martes 12 de mayo de 5:00 p.m. hasta las 10:00 p.m.

-LOS SANTOS

-Potabilizadora Rufina Alfaro: Martes 12 de mayo de 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

HERRERA

-Potabilizadora de Parita: 12, 13 y 14 de mayo de 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

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