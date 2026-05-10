A 36 años del ataque a Guillermo Ford: símbolo de la represión en Panamá

Un día como hoy, 10 de mayo de 1989, la brutal represión militar contra el pueblo civil panameño marcó uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente del país.

La imagen de un hombre ensangrentado intentando protegerse con las manos mientras era golpeado por un paramilitar con un garrote le dio la vuelta al mundo, convirtiéndose en símbolo de la lucha de un pueblo que anhelaba vivir en democracia.

Tres días después de las elecciones generales del 7 de mayo de 1989, en las que la mayoría del pueblo panameño votó por la nómina encabezada por Guillermo Endara, junto a Guillermo “Billy” Ford y Ricardo Arias Calderón, grupos paramilitares atacaron violentamente a la multitudinaria marcha que llegó hasta el Parque de Santa Ana.

Los tres líderes opositores, acompañados de simpatizantes de la coalición ganadora, protestaban pacíficamente para exigir que se respetara la voluntad popular. Sin embargo, paramilitares armados con bates, machetes y armas suministradas por el régimen militar reprimieron brutalmente a los manifestantes, utilizando además carros cisterna con agua caliente, y gas pimienta.

En medio del caos, los disparos y la represión provocaron enfrentamientos entre los presentes y los grupos paramilitares. Ricardo Arias Calderón fue golpeado y retirado del lugar por sus escoltas, mientras que Guillermo Endara sufrió heridas en la cabeza. Por su parte, Guillermo Ford recibió múltiples garrotazos y heridas sangrantes.

La camisa blanca de Ford quedó teñida con la sangre de uno de sus escoltas, quien falleció minutos después tras recibir un disparo que presuntamente iba dirigido hacia Guillermo.

La fotografía de Ford tratando de defenderse se convirtió en una de las imágenes más impactantes de la represión militar durante el régimen de Manuel Antonio Noriega, inmortalizando ante el mundo la violencia vivida por el pueblo panameño en su lucha por la democracia.