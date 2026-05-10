Menopausia en movimiento: un proyecto para hablar de salud hormonal en Panamá

La menopausia sigue siendo uno de los temas menos conversados en torno a la salud femenina, pese a que millones de mujeres atraviesan esta transición cada año.

Sofocos, insomnio, cambios hormonales, aumento de peso, fatiga, ansiedad, pérdida de masa muscular y alteraciones emocionales son solo algunos de los más de 30 síntomas que pueden aparecer durante la perimenopausia y la menopausia. Sin embargo, para muchas mujeres, hablar de ello todavía representa un tabú.

Con el objetivo de transformar esa conversación y brindar herramientas prácticas basadas en evidencia científica, llega a Panamá el proyecto “Menopausia en Movimiento”, una experiencia educativa y de bienestar que se realizará del 15 al 17 de mayo en Power Club de Albrook Mall, en Ciudad de Panamá.

La iniciativa es liderada por Sandra E. Stevenson U., conocida en el mundo del fitness como Sandybell Fitness, junto a la reconocida fisióloga del ejercicio y educadora internacional Irene Lewis-McCormick, creadora de The Menopause Mentor-USA.

“Menopausia en Movimiento nace de nuestra pasión por llevarle a las mujeres información importante sobre la perimenopausia y la menopausia, porque sigue siendo un tema rodeado de silencio”, expresó Stevenson durante una entrevista con La Estrella de Panamá.

“La mujer siente muchas veces que ya no es mujer cuando entra en esta etapa, y es todo lo contrario. Es una transición natural de vida que todas vamos a experimentar”, añadió.

¿Qué es la perimenopausia y por qué cada vez se habla más de ella?

La perimenopausia es la etapa de transición previa a la menopausia. Puede iniciar incluso desde los 40 años y extenderse durante varios años antes de que desaparezca por completo el periodo menstrual.

Durante esta fase, el cuerpo femenino experimenta cambios hormonales importantes, especialmente en los niveles de estrógeno y progesterona, lo que puede provocar síntomas físicos, emocionales y metabólicos.

Entre los síntomas más frecuentes están:

Sofocos y sudoración nocturna

Cambios en el sueño

Ansiedad o irritabilidad

Aumento de grasa abdominal

Disminución de masa muscular

Problemas de concentración

Cambios en la piel y el cabello

Especialistas coinciden en que el ejercicio de fuerza, una alimentación adecuada, el manejo del estrés y el movimiento consciente pueden ayudar significativamente a mejorar la calidad de vida durante esta etapa.

Precisamente ese será el eje central de “Menopausia en Movimiento”, un proyecto que busca integrar ciencia, prevención y actividad física para acompañar a las mujeres durante este proceso.

“No es una enfermedad, es una etapa”

Stevenson, quien cuenta con más de 25 años de experiencia en la industria internacional del fitness, asegura que uno de los objetivos principales del evento es desmontar mitos y combatir la desinformación.

“Muchas mujeres llegan a esta etapa sintiéndose perdidas, cansadas o confundidas porque nadie les explicó qué estaba ocurriendo en su cuerpo. Queremos cambiar eso desde la educación y el movimiento”, señaló.

La especialista panameña explicó además que ella misma ha atravesado la menopausia y que un estilo de vida saludable le permitió vivir esta transición de forma más equilibrada.

“A mis 56 años estoy en menopausia y gracias a un estilo de vida integral he podido manejar este proceso. Queremos que otras mujeres entiendan que sí se puede vivir esta etapa con bienestar y fortaleza”, comentó.

El evento resume precisamente esa filosofía: “No es la edad. Son las hormonas”.

Una experta internacional llega por primera vez a Latinoamérica

Uno de los principales atractivos del evento será la participación de Irene Lewis-McCormick, reconocida internacionalmente por su trabajo en fisiología del ejercicio, salud femenina y entrenamiento especializado para mujeres en mediana edad.

La estadounidense, quien visitará Latinoamérica por primera vez, aseguró sentirse honrada de participar en este proyecto en Panamá.

“Mi carrera ha estado dedicada a ayudar a las mujeres a comprender sus cuerpos, especialmente durante la perimenopausia, una etapa poderosa y transformadora que muchas veces es mal entendida”, afirmó.

Lewis-McCormick posee una maestría en fisiología del ejercicio y más de tres décadas de experiencia en la industria de la salud y el bienestar. Además, fue reconocida como una de las tres mejores instructoras de fitness grupal del año por IDEA Health & Fitness Association.

También es autora de los libros “A Woman’s Guide to Muscle and Strength” y “The HIIT Advantage for Women”, enfocados en entrenamiento y salud femenina.

Para la especialista, la menopausia debe dejar de verse como un final.

“La menopausia no es una pausa. Es una transición hacia una nueva y poderosa etapa de la vida. Las mujeres merecen educación, respeto y comunidad durante este tiempo”, expresó.

Educación basada en evidencia científica

El evento combinará talleres, entrenamiento funcional y espacios educativos enfocados en la salud hormonal femenina.

De acuerdo con las organizadoras, el proyecto está dirigido tanto a mujeres mayores de 40 años como a entrenadores, fisioterapeutas, instructores de Pilates y profesionales de la salud interesados en especializarse en menopausia y perimenopausia.

“Queremos que las mujeres entiendan cómo cambian sus hormonas, cómo se transforma el metabolismo y cómo el movimiento puede convertirse en una herramienta para recuperar energía, fuerza y confianza”, indicó Lewis-McCormick.

Además, resaltó la importancia de que entrenadores masculinos también se eduquen sobre estos temas.

“Esto no es solamente información para mujeres. Es fisiología humana. Comprender las transiciones hormonales permite crear espacios de entrenamiento más seguros y efectivos”, sostuvo.

Agenda completa del evento

“Menopausia en Movimiento” se realizará en Power Club de Albrook Mall con la siguiente programación:

Viernes 15 de mayo

Entrenamiento de Fuerza para la Perimenopausia y Menopausia. Horario: 5:00 p.m. a 7:00 p.m.

Sábado 16 de mayo

Menopausia en Movimiento. Horario: 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Domingo 17 de mayo

Certificación Clásico Pilates Mat. Horario: 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Las organizadoras informaron que los cupos son limitados.

Un movimiento que busca abrir la conversación

Más allá del aspecto físico, las impulsoras del proyecto insisten en la necesidad de construir espacios de apoyo emocional y educación para las mujeres que atraviesan esta transición hormonal.

“Las mujeres mayores de 40 años han estado insuficientemente atendidas y poco informadas durante años. Necesitan orientación confiable y experiencias reales que las acompañen”, afirmó Stevenson.

La iniciativa también apuesta por crear una comunidad donde las mujeres puedan hablar sin miedo sobre los cambios que viven.

“Tu cuerpo cambia, pero tu fuerza sigue ahí”, enfatizó la especialista panameña.

Para más información y reservas, las personas interesadas pueden comunicarse al 6558-4914, escribir a sandybell69@hotmail.com o seguir la cuenta de Instagram @sandybellfitnessr.