Sarampión: las claves para saber si estás protegido

El infectólogo panameño Xavier Sáez-Llorens compartió nuevas orientaciones sobre el riesgo de contagio de sarampión en adultos y la importancia de la vacunación, en medio de la preocupación mundial por brotes activos en varios países.

Según el especialista, el riesgo de infección cambia significativamente con la edad y los antecedentes de vacunación o enfermedad previa.

En personas mayores de 50 años, explicó, la probabilidad de contagiarse es muy baja o, en caso de infección, suele ser leve. Esto se debe a que muchas personas de ese grupo etario contrajeron el virus en el pasado o recibieron la vacuna, lo que les confiere inmunidad.

En el caso de adultos entre 19 y 49 años, Sáez-Llorens indicó que contar con una o dos dosis de la vacuna ofrece una protección considerable, especialmente frente a formas graves de la enfermedad. Sin embargo, subrayó que existen situaciones en las que la inmunización completa cobra mayor relevancia.

Adultos con mayor riesgo

El médico señaló que los adultos con comorbilidades o con algún grado de inmunosupresión deben procurar tener dos dosis de la vacuna, en particular si viajan o residen en países con brotes activos. Este grupo, explicó, enfrenta mayor riesgo de complicaciones si contrae el virus.

Para quienes dudan sobre vacunarse, el especialista recomendó confirmar la inmunidad mediante un análisis de sangre que detecte anticuerpos IgG contra el sarampión.

Un resultado positivo indica protección frente al virus. No obstante, si la persona decide vacunarse, añadió que recibir una dosis adicional es una medida prudente.

Prioridad: niños y grupos vulnerables

Sáez-Llorens enfatizó que, desde el punto de vista de la salud pública, la prioridad sigue siendo proteger a los niños y a las personas con mayor riesgo de enfermedad grave.

La vacunación infantil, recordó, es clave para prevenir brotes y evitar complicaciones severas asociadas al sarampión.

El especialista insistió en que mantener altas coberturas de vacunación es esencial para evitar la reaparición de la enfermedad y proteger a quienes no pueden vacunarse por razones médicas.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede causar complicaciones graves, especialmente en niños pequeños, embarazadas y personas inmunocomprometidas.