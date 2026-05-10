Sarampión: las claves para saber si estás protegido

El infectólogo panameño<b><a href="/tag/-/meta/xavier-saez-llorens"> Xavier Sáez-Llorens</a></b> compartió nuevas <b>orientaciones sobre el riesgo de contagio de <a href="/tag/-/meta/sarampion">sarampión </a>en adultos y la importancia de la vacunación</b>, en medio de la preocupación mundial por brotes activos en varios países.Según el especialista, <b>el riesgo de infección cambia significativamente con la edad y los antecedentes de vacunación o enfermedad previa</b>. En personas <b>mayores de 50 años</b>, explicó, la probabilidad de contagiarse es muy baja o, en caso de infección, suele ser leve. Esto se debe a que <b>muchas personas de ese grupo etario contrajeron el virus en el pasado o recibieron la vacuna</b>, lo que les confiere inmunidad.En el caso de adultos entre <b>19 y 49 años</b>, Sáez-Llorens indicó que <b>contar con una o dos dosis de la vacuna ofrece una protección considerable, especialmente frente a formas graves de la enfermedad</b>. Sin embargo, subrayó que existen situaciones en las que la inmunización completa cobra mayor relevancia.<b>Adultos con mayor riesgo</b><br />El médico señaló que <b>los adultos con comorbilidades o con algún grado de inmunosupresión deben procurar tener dos dosis de la vacuna</b>, en particular si viajan o residen en países con brotes activos. Este grupo, explicó, enfrenta mayor riesgo de complicaciones si contrae el virus.Para quienes dudan sobre vacunarse, <b>el especialista recomendó confirmar la inmunidad mediante un análisis de sangre que detecte anticuerpos IgG contra el sarampión</b>. Un resultado positivo indica protección frente al virus. No obstante, si la persona decide vacunarse, añadió que recibir una dosis adicional es una medida prudente.<b>Prioridad: niños y grupos vulnerables</b><br />Sáez-Llorens enfatizó que, desde el punto de vista de la salud pública, <b>la prioridad sigue siendo proteger a los niños y a las personas con mayor riesgo de enfermedad grave</b>. La vacunación infantil, recordó, es clave para prevenir brotes y evitar complicaciones severas asociadas al sarampión.El especialista insistió en que <b>mantener altas coberturas de vacunación es esencial para evitar la reaparición de la enfermedad y proteger a quienes no pueden vacunarse</b> por razones médicas.El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede causar complicaciones graves, especialmente en niños pequeños, embarazadas y personas inmunocomprometidas.