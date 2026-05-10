Fallece Alberto Paz Rodríguez Jr., exdirector de la Agencia Panameña de Alimentos

El Presidente de la República, José Raúl Mulino dió a conocer este domingo 10 de mayo, sus condolencias por el fallecimiento de Alberto Paz Rodríguez Jr., quién se se desempeñó como director de la Agencia Panameña de Alimentos (APA).

“Mi sentido pésame a la familia de Alberto Paz Rodríguez Jr. Se desempeñó como Director de APA con diligencia. Gran hípico. QEPD” escrbió el presidente.

Paz Rodríguez fue director de APA desde junio de 2024 hasta septiembre de 2025, periodo en el que impulsó procesos de modernización, fiscalización de alimentos en el país, entre otros.

Además de su trayectoria en el sector público, el presidente destacó la figura de Paz Rodriguez Jr. dentro del ámbito hípico panameño.

Hasta el momento no se ha informado detalles sobre actos fúnebres.