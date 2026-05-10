Día de las Madres une a Latinoamérica y EE.UU.: así felicitaron los presidentes a millones de mamás

Este domingo 10 de mayo millones de familias celebran el Día de las Madres en varios países de Latinoamérica y también en Estados Unidos, una de las fechas más emotivas y especiales del año.

Desde tempranas horas, las redes sociales se llenaron de mensajes, fotografías y homenajes dedicados a las madres, mientras líderes políticos aprovecharon para enviar palabras de reconocimiento y cariño.

En México, la presidenta Claudia Sheinbaum dedicó un extenso mensaje a las madres mexicanas, destacando el papel fundamental que desempeñan en la sociedad y el valor del trabajo de cuidados.

“Deseo de corazón que todas las mamás mexicanas reciban todos los días el cariño, la alegría y la dicha que merecen”, expresó la mandataria. Además, señaló que “es tiempo de mujeres” y pidió reconocer el esfuerzo diario de millones de madres en el país.

Por su parte, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recordó con emoción a su madre, Dona Lindu, y aseguró que ella marcó profundamente su vida y visión del país.

“Si hoy creo en un Brasil más justo, es porque un día una madre me enseñó, dentro de una casa sencilla, que nadie puede rendirse”, escribió Lula en un mensaje que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Mientras tanto, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, publicó un breve pero directo mensaje en su cuenta de X: “Feliz Día de las Madres”.

Aunque muchos países celebran esta fecha en distintas épocas del año, el segundo domingo de mayo coincide para gran parte de América Latina y Estados Unidos.

Entre los países que hoy festejan están México, Brasil, Venezuela, Chile, Perú, Colombia, Uruguay, Cuba, Puerto Rico y Estados Unidos, donde la tradición mueve millones de dólares en flores, regalos, restaurantes y reuniones familiares.

El origen moderno del Día de las Madres se remonta a Estados Unidos a inicios del siglo XX, impulsado por Anna Jarvis, quien promovió una jornada para honrar el sacrificio y amor de las madres.

Con el paso del tiempo, la fecha se expandió a numerosos países y se convirtió en una de las celebraciones familiares más importantes del mundo.

Más allá de los regalos y festejos, la jornada también ha servido este año para destacar el rol de las madres en la crianza, la economía del hogar y el cuidado familiar, temas que varios mandatarios latinoamericanos pusieron sobre la mesa en sus mensajes.