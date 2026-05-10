Día de las Madres une a Latinoamérica y EE.UU.: así felicitaron los presidentes a millones de mamás

Este domingo 10 de mayo millones de familias celebran el Día de las Madres en varios países de Latinoamérica y también en Estados Unidos, una de las fechas más emotivas y especiales del año. Desde tempranas horas, las redes sociales se llenaron de mensajes, fotografías y homenajes dedicados a las madres, mientras líderes políticos aprovecharon para enviar palabras de reconocimiento y cariño.En México, la presidenta Claudia Sheinbaum dedicó un extenso mensaje a las madres mexicanas, destacando el papel fundamental que desempeñan en la sociedad y el valor del trabajo de cuidados.<i><b>'Deseo de corazón que todas las mamás mexicanas reciban todos los días el cariño, la alegría y la dicha que merecen'</b></i>, expresó la mandataria. Además, señaló que 'es tiempo de mujeres' y pidió reconocer el esfuerzo diario de millones de madres en el país.Por su parte, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recordó con emoción a su madre, Dona Lindu, y aseguró que ella marcó profundamente su vida y visión del país.<i><b>'Si hoy creo en un Brasil más justo, es porque un día una madre me enseñó, dentro de una casa sencilla, que nadie puede rendirse'</b></i>, escribió Lula en un mensaje que rápidamente se viralizó en redes sociales.Mientras tanto, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, publicó un breve pero directo mensaje en su cuenta de X: 'Feliz Día de las Madres'.Aunque muchos países celebran esta fecha en distintas épocas del año, el segundo domingo de mayo coincide para gran parte de América Latina y Estados Unidos. Entre los países que hoy festejan están México, Brasil, Venezuela, Chile, Perú, Colombia, Uruguay, Cuba, Puerto Rico y Estados Unidos, donde la tradición mueve millones de dólares en flores, regalos, restaurantes y reuniones familiares.El origen moderno del Día de las Madres se remonta a Estados Unidos a inicios del siglo XX, impulsado por Anna Jarvis, quien promovió una jornada para honrar el sacrificio y amor de las madres. Con el paso del tiempo, la fecha se expandió a numerosos países y se convirtió en una de las celebraciones familiares más importantes del mundo.Más allá de los regalos y festejos, la jornada también ha servido este año para destacar el rol de las madres en la crianza, la economía del hogar y el cuidado familiar, temas que varios mandatarios latinoamericanos pusieron sobre la mesa en sus mensajes.