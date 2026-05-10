Frontera de Panamá con Costa Rica bajo vigilancia por caso importado de sarampión

Las autoridades de salud en Bocas del Toro mantienen la vigilancia epidemiológica reforzada tras la detección de un caso de sarampión en un ciudadano extranjero que ingresó al país por la frontera con Costa Rica.

De acuerdo con información del Ministerio de Salud (Minsa), se trata de un ciudadano holandés de 21 años que ingresó el pasado 23 de abril y permaneció varios días en Isla Colón, donde participó en diversas actividades comunitarias y visitó playas de la provincia.

Según el informe oficial, el extranjero viajó el 26 de abril hacia la ciudad de Panamá en transporte público. Entre el 27 y 28 de abril comenzó a presentar síntomas visibles de la enfermedad, lo que lo llevó a buscar atención médica. Tras la realización de pruebas clínicas, se confirmó el diagnóstico de sarampión y posteriormente se notificó al Minsa.