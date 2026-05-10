Frontera de Panamá con Costa Rica bajo vigilancia por caso importado de sarampión

Actualmente, las autoridades sanitarias desarrollan una exhaustiva investigación epidemiológica para identificar a todas las personas que pudieron haber tenido contacto con el paciente durante su recorrido por el país.Como parte de las medidas preventivas, el Minsa anunció que en el puesto de control fronterizo se establecerá un punto de vigilancia epidemiológica en coordinación con el Servicio Nacional de Migración.En el lugar se realizarán tamizajes, toma de temperatura y verificación del historial de viaje de quienes ingresen al país. Además, a las personas que presenten síntomas sospechosos se les practicarán pruebas para descartar la presencia del virus.Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantener actualizado su esquema de vacunación y acudir inmediatamente a los centros de salud ante la aparición de síntomas relacionados con el sarampión