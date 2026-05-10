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Frontera de Panamá con Costa Rica bajo vigilancia por caso importado de sarampión

Panamá refuerza vigilancia epidemiológica en frontera con Costa Rica
Panamá refuerza vigilancia epidemiológica en frontera con Costa Rica Minsa
Por
Emiliana Tuñón
  • 10/05/2026 11:41
El Ministerio de Salud mantiene seguimiento a decenas de contactos tras confirmarse caso de sarampión en turista holandés

Las autoridades de salud en Bocas del Toro mantienen la vigilancia epidemiológica reforzada tras la detección de un caso de sarampión en un ciudadano extranjero que ingresó al país por la frontera con Costa Rica.

De acuerdo con información del Ministerio de Salud (Minsa), se trata de un ciudadano holandés de 21 años que ingresó el pasado 23 de abril y permaneció varios días en Isla Colón, donde participó en diversas actividades comunitarias y visitó playas de la provincia.

Según el informe oficial, el extranjero viajó el 26 de abril hacia la ciudad de Panamá en transporte público. Entre el 27 y 28 de abril comenzó a presentar síntomas visibles de la enfermedad, lo que lo llevó a buscar atención médica. Tras la realización de pruebas clínicas, se confirmó el diagnóstico de sarampión y posteriormente se notificó al Minsa.

Minsa instala punto de vigilancia epidemiológica en zona fronteriza

Actualmente, las autoridades sanitarias desarrollan una exhaustiva investigación epidemiológica para identificar a todas las personas que pudieron haber tenido contacto con el paciente durante su recorrido por el país.

Como parte de las medidas preventivas, el Minsa anunció que en el puesto de control fronterizo se establecerá un punto de vigilancia epidemiológica en coordinación con el Servicio Nacional de Migración.

En el lugar se realizarán tamizajes, toma de temperatura y verificación del historial de viaje de quienes ingresen al país. Además, a las personas que presenten síntomas sospechosos se les practicarán pruebas para descartar la presencia del virus.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantener actualizado su esquema de vacunación y acudir inmediatamente a los centros de salud ante la aparición de síntomas relacionados con el sarampión

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