Pedro Sánchez defiende recibir al crucero Hondius en España tras brote de hantavirus

El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, defendió este sábado 9 de mayo la decisión de permitir el ingreso del crucero MV Hondius a las Islas Canarias, en medio de la emergencia sanitaria provocada por un brote de hantavirus a bordo.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Sánchez aseguró que ofrecer un “puerto seguro” al buque constituye una responsabilidad humanitaria y legal para España y Europa.

“Aceptar la solicitud de la OMS y ofrecer un puerto seguro es un deber moral y legal para con nuestros ciudadanos, Europa y el derecho internacional”, expresó el mandatario.

El pronunciamiento se produjo luego de una reunión en Madrid entre Sánchez y el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien busca trasladarse a Canarias para coordinar el proceso de evacuación de pasajeros y tripulación.

Operativo internacional en marcha

Las autoridades españolas preparan un amplio dispositivo sanitario y logístico para evacuar este domingo a cientos de personas del crucero de bandera holandesa frente a las costas de Tenerife.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, explicó que el operativo permitirá realizar el desembarque y la posterior repatriación “de la manera más rápida posible y en condiciones de máxima seguridad”.

Ocho países ya confirmaron vuelos especiales para trasladar a sus ciudadanos. Entre ellos figuran Francia, Alemania, Bélgica, Irlanda, Países Bajos, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá.

Además, el Mecanismo Europeo de Protección Civil activó apoyo para facilitar el retorno de pasajeros provenientes de países sin capacidad logística aérea inmediata.

España también dispuso un avión de la Fuerza Aérea para evacuar a 14 ciudadanos españoles y a un epidemiólogo de la OMS que permanece en el barco.

Todos serán trasladados a Madrid, donde cumplirán cuarentena preventiva bajo supervisión médica.

El crucero seguirá hacia Países Bajos

Una vez finalice la evacuación y el desembarque del pasaje, el MV Hondius será abastecido y continuará su trayecto hacia Países Bajos, donde las autoridades neerlandesas y el operador del crucero asumirán la desinfección completa de la embarcación.

El caso ha generado atención internacional luego de confirmarse varios contagios de hantavirus, enfermedad viral transmitida principalmente por roedores y que puede provocar complicaciones respiratorias graves.

Mientras continúa la operación, la OMS y las autoridades sanitarias europeas mantienen vigilancia permanente sobre el estado de salud de los pasajeros y tripulantes del crucero.