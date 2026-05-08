Hantavirus: Azafata de la aerolínea KLM da negativo mientras el barco sigue rumbo a Canarias

La tensión alrededor del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius continúa creciendo mientras la embarcación navega rumbo a las Islas Canarias, donde España prepara un operativo sanitario sin precedentes para recibir a los pasajeros este domingo.

La Organización Mundial de la Salud informó que la azafata de la aerolínea KLM que había estado en contacto con una de las víctimas mortales del virus en Johannesburgo dio negativo en las pruebas de hantavirus realizadas en Ámsterdam.

El crucero que continúa aislado tras convertirse en el epicentro de un brote que ya ha dejado tres fallecidos, cinco casos confirmados, 4 sospechosos y 7 aislados. Según información difundida por el medio El Mundo, entre los casos más recientes figura un ciudadano británico relacionado con la escala que realizó el barco en la isla Tristan da Cunha, en el Atlántico Sur en el mes de abril.

Previamente dos hombres de nacionalidad británica habían dado positivo, uno se encuntra estable trás ser evacuado el pasado miércoles del barco a países bajos, mientras que el otro se encuentra en estado crítico en Sudáfrica.

La situación ha obligado a desplegar un rastreo epidemiológico internacional. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y distintas agencias europeas ya han iniciado las investigaciones correspondientes para poder rastrear a las personas que abandonaron el barco antes de que se activaran los protocolos sanitarios.

Según informó el Mundo, desde Ginebra, la OMS insistió este viernes en que el riesgo global continúa siendo “absolutamente bajo”. Recordaron que el hantavirus no se propaga como la covid-19 o la gripe y que el contagio requiere un contacto muy estrecho con secreciones respiratorias de una persona infectada.