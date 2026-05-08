Clima en Panamá: Pronóstico para este viernes 8 de mayo

<a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) </a>informó que para este viernes 8 de mayo<b> se esperan aguaceros aislados en zonas marítimas durante la madrugada y la mañana</b>, mientras que en gran parte del país prevalecerán condiciones estables y sin lluvias significativas.De acuerdo con el pronóstico oficial, durante la tarde podrían registrarse aguaceros aislados hacia sectores de la Cordillera Central y la provincia de Darién. En horas de la noche, las condiciones atmosféricas volverán a mantenerse estables en todo el territorio nacional. Las temperaturas mínimas oscilarán entre los <b>10°C y 20°C</b> en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país se ubicarán entre<b> 22°C y 26°C</b>. En cuanto a las máximas, se prevén valores entre <b>30°C y 35°C </b>en el Pacífico, de <b>30°C a 33°C</b> en el Caribe y de <b>18°C a 25°C </b>en áreas montañosas.El IMHPA también <b>advirtió sobre temperaturas elevadas y sensación térmica alta en varias regiones del país</b>, por lo que recomendó a la población mantenerse hidratada y evitar la exposición prolongada al sol.Para la tarde, en el Caribe se esperan vientos del noreste y noroeste de hasta 20 kilómetros por hora, mientras que en el Pacífico soplarán desde el este y sureste con velocidades entre 5 y 15 kilómetros por hora.La entidad además alertó sobre índices de radiación UV-B altos y muy altos en el país, con valores entre <b>7 y 10.</b>