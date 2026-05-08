Clima en Panamá: Pronóstico para este viernes 8 de mayo

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para este viernes 8 de mayo se esperan aguaceros aislados en zonas marítimas durante la madrugada y la mañana, mientras que en gran parte del país prevalecerán condiciones estables y sin lluvias significativas.

De acuerdo con el pronóstico oficial, durante la tarde podrían registrarse aguaceros aislados hacia sectores de la Cordillera Central y la provincia de Darién.

En horas de la noche, las condiciones atmosféricas volverán a mantenerse estables en todo el territorio nacional. Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 10°C y 20°C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país se ubicarán entre 22°C y 26°C. En cuanto a las máximas, se prevén valores entre 30°C y 35°C en el Pacífico, de 30°C a 33°C en el Caribe y de 18°C a 25°C en áreas montañosas.

El IMHPA también advirtió sobre temperaturas elevadas y sensación térmica alta en varias regiones del país, por lo que recomendó a la población mantenerse hidratada y evitar la exposición prolongada al sol.

Para la tarde, en el Caribe se esperan vientos del noreste y noroeste de hasta 20 kilómetros por hora, mientras que en el Pacífico soplarán desde el este y sureste con velocidades entre 5 y 15 kilómetros por hora.

La entidad además alertó sobre índices de radiación UV-B altos y muy altos en el país, con valores entre 7 y 10.