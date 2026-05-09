Más de 1,435 procesados por delitos relacionados con drogas en 2026, revela Fiscalía Antidrogas

El fiscal superior de Drogas, Julio Villarreal, informó que las autoridades han intensificado las acciones contra el narcotráfico en el país.

Por ello, hay operativos con un fuerte componente enfocado en el aumento de arrestos y procesos judiciales durante lo que va del año, en coordinación con los estamentos de seguridad, recordó Villarreal.

Además, el fiscal destacó que más de 1,435 personas han sido procesadas por delitos relacionados con drogas, como resultado de operativos e investigaciones desarrolladas en distintos puntos del país.

Esas acciones, explicó el funcionario, forman parte de una estrategia sostenida para desarticular redes criminales vinculadas al tráfico de sustancias ilícitas.

Añadió que gran parte de estas detenciones se han originado en operaciones realizadas en puertos y otras áreas estratégicas, donde las autoridades han logrado incautar más de ocho toneladas de droga con destino a diferentes continentes, lo que evidencia la dimensión internacional de estas estructuras.

En total, las incautaciones en lo que va del año superan las 34 toneladas de drogas, reflejando —según Villarreal— la magnitud del desafío que enfrentan las autoridades frente al crimen organizado.

“Con esto, reafirmamos la lucha constante que vamos a mantener contra la narcoactividad y contra las estructuras criminales que operan, tanto dentro como fuera de nuestro país”, expresó el fiscal superior de Drogas.

Los organismos de seguridad reiteraron que los operativos continuarán reforzándose a nivel nacional, con énfasis en la captura de personas vinculadas a redes de tráfico de drogas y en el control de rutas utilizadas por el crimen organizado.