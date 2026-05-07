Jaime Fernández promete mano dura tras robo en Avenida Balboa: ‘No se va a tolerar’

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, aseguró este jueves 7 de mayo que situaciones como el robo ocurrido en la Avenida Balboa “no se van a tolerar”.

“Ese es el mensaje que se quiso dar inmediatamente con la captura de estas dos personas y la identificación de una tercera, a quien estamos en proceso de ubicar. Principalmente, buscamos cuidar el turismo. Este trabajo de seguridad es responsabilidad de todos, así como de las instituciones, que también deben poner de su parte”, recalcó Fernández.

El titular de la Policía Nacional también aclaró que las víctimas del hecho no eran turistas, sino ciudadanos panameños.

“Indistintamente de ello, sean turistas o no, una situación como esta no es aceptable y vamos a continuar brindando tranquilidad y seguridad”, agregó.

Decomisos de droga

El pronunciamiento del director de la Policía Nacional se dio durante una rueda de prensa en la que el fiscal de drogas, Julio Villarreal, informó sobre diversos decomisos que totalizan 2,465 paquetes de presunta droga en las últimas 48 horas.

Las operaciones se desarrollaron en distintos puntos del país, entre ellos la provincia de Chiriquí y el archipiélago de Las Perlas. Esta última acción fue realizada en conjunto con el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN).

“En lo que va del año, en los puertos hemos incautado ocho toneladas de droga que tenían como destino diferentes continentes. Asimismo, llevamos más de 1,435 personas procesadas por delitos relacionados con drogas y decomisos que superan las 34 toneladas de sustancias ilícitas. Con esto reafirmamos nuestra lucha constante contra el narcotráfico y las estructuras criminales que operan tanto dentro como fuera del país”, resumió el fiscal Villarreal.

Por su parte, el director del SENAN, Luis de Gracia, reafirmó la colaboración entre los distintos organismos de seguridad y destacó que se mantiene una vigilancia permanente sobre el espacio aéreo nacional.

Además, informó sobre la denominada “Operación Courier”, mediante la cual fue desarticulada una red dedicada al envío de sustancias ilícitas a través de empresas de mensajería y encomiendas.