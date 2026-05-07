Las 5 claves que marcaron Panamá y el mundo este jueves 7 de mayo

La agenda informativa de Panamá y el mundo llega cargada de acontecimientos este jueves 7 de mayo, con temas que abarcan desde política internacional y seguridad ciudadana, hasta comercio marítimo y decisiones económicas de impacto global.

-El presidente José Raúl Mulino, informó que el Gobierno panameño se mantiene a la espera de una confirmación oficial por parte de la República Popular China para que técnicos nacionales puedan viajar al país asiático y analizar la situación relacionada con las inspecciones y retenciones de embarcaciones en puertos chinos.

-El subcomisionado de la Policía Nacional, Joel Hurtado, reveló que dos menores de edad fueron aprehendidos durante operativos efectuados en el corregimiento de Curundú. Las diligencias forman parte de las investigaciones por el asalto cometido contra dos personas en la Avenida Balboa.

-El mandatario panameño también confirmó que viajará a San José para participar en la ceremonia de toma de posesión de Laura Fernández como nueva presidenta de Costa Rica.

-El secretario de la Organización Marítima Internacional, Arsenio Domínguez, advirtió que el conflicto en Medio Oriente y el cierre del Estrecho de Ormuz han provocado una crisis sin precedentes para la industria marítima mundial, afectando tanto la seguridad de los trabajadores del mar como el comercio internacional.

-En Estados Unidos, un tribunal de comercio falló en contra del arancel global del 10 % impuesto por la administración del expresidente Donald Trump, al considerar que la medida no estaba debidamente sustentada bajo una legislación de la década de 1970 utilizada para justificar su aplicación.