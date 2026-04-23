Las 7 noticias que debes saber hoy en Panamá y el mundo | 23 de abril

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo cargada de hechos relevantes en el ámbito local e internacional este jueves 23 de abril.

-El presidente de la República, José Raúl Mulino, designó a Antonio Manuel Tercero González como nuevo director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan). El nombramiento deberá ser sometido al proceso de ratificación ante la Asamblea Nacional.

-La Autoridad Marítima de Panamá (AMP), informó que mantiene un seguimiento activo a dos incidentes que involucran buques portacontenedores con bandera panameña en el estrecho de Ormuz, en el golfo Pérsico.

-El ministro Fernando Boyd Galindo indicó que la ampliación de horarios en las instalaciones del sistema público requerirá estudios técnicos y financieros antes de su posible implementación.

-La Caja de Seguro Social (CSS) realizará jornadas de vacunación casa por casa en todo el país del 23 al 30 de abril, como parte de la Semana de Vacunación en las Américas.

-El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció que, como parte de las evaluaciones técnicas en el puente de las Américas, se realizará la fase final de la prueba de carga estructural. Para estos trabajos será necesario el cierre total de la vía desde las 10:00 p.m. del sábado 25 de abril hasta las 2:00 a.m. del domingo 26 de abril.

-A falta de definiciones sobre el futuro del Mazatlán FC, el panameño Édgar Bárcenas se enfoca en cerrar la temporada de la mejor manera.

-Se reportó la muerte de la periodista Amal Khalil durante un bombardeo en Líbano. La reportera, vinculada al medio Al-Akhbar, falleció luego de que la estructura en la que intentaba resguardarse colapsara tras el ataque.