Periodista muere en bombardeo en Líbano durante una cobertura

La violencia en el sur de Líbano volvió a encender las alarmas internacionales tras un ataque que cobró la vida de una periodista en plena cobertura del conflicto..

Amal Khalil, reportera vinculada al medio Al-Akhbar, falleció luego de que la estructura en la que intentaba resguardarse colapsara tras un bombardeo. La comunicadora no estaba sola: trabajaba junto a la fotoperiodista independiente Zeinab Faraj, quien logró sobrevivir tras ser rescatada por equipos de emergencia horas después del impacto.

Los hechos se desarrollaron en la localidad de Al-Tayri, una zona cercana a la frontera. Segúnla agencia AFP, el diario diario Al-Akhbar señaló que la periodista “cayó como mártir mientras cumplía con su deber periodístico”.

La oficina de prensa de la Defensa Civil señaló que, las labores de rescate se extendieron por varias horas, donde lograron recuperar el cuerpo de la periodista sin vida. La muerte de Khalil generó una fuerte condena por parte del gobierno libanés. Asimismo, no descartó que el caso sea llevado ante instancias judiciales fuera del país.

En contraste, Israel negó que sus operaciones tengan como objetivo a periodistas, rechazando así las acusaciones.

Este episodio ocurre en medio de enfrentaciones entre Israel y Líbano.