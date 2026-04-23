‘Dotación tecnológica y mejora de infraestructura no son excluyentes’: Molinar

La defensa de la millonaria compra de computadoras, argumentos de que se garantiza la equidad a pesar del recorte del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE), y la evasiva a revelar la cantidad de docentes separados, fueron los principales ejes del cuestionario que respondió por escrito la ministra de educación, Lucy Molinar, ante la Asamblea Nacional, debido a que no acudió a la citación que le hicieron tres veces.

Así lo detalla la misiva recibida ayer por la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, y dirigida al Secretario General del órgano, Carlos Alvarado, en la que en seis páginas Molinar responde 15 preguntas referente a su gestión.

Lo primero que le preguntaron fue cómo se garantiza que aumente la equidad con la transformación tecnológica con el gasto de $273 millones para computadoras cuando el 100% de las escuelas en zonas comarcales y urbanas no cuenta con las condiciones de infraestructura, a lo que la funcionaria contestó que “la dotación tecnológica, el acceso a conectividad y el mejoramiento de la infraestructura educativa no son procesos excluyentes, sino complementarios y progresivos”.

Negó que se tratara de una compra directa y detalló que se adquirió el servicio de internet para los 3,112 centros educativos del país, lo que incluye la instalación de sistemas fotovoltaicos, logrando optimizar un modelo que anteriormente alcanzaba menos centros con un costo significativamente mayor, y que hoy permite cobertura nacional con una inversión más eficiente.

A su vez, precisó que se han ejecutado 134 proyectos de infraestructura educativa, en 16 regiones y que se han intervenido centros educativos a nivel nacional.

Ante el cuestionamiento de que se prioriza la compra de equipo en lugar de tener profesional especializado, el ministerio aseguró que ha venido fortaleciendo las capacidades con el Proyecto Entre Pares, que constituye el principal eje de formación y acompañamiento docente en competencias digitales.

Las palabras de Molinar se distancian del análisis de la millonaria inversión en tecnología con computadoras en el sector educativo panameño en los últimos 20 años, sin mejoras visibles.

El documento “el espejismo tecnológico”, elaborado por la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de Panamá , y Jóvenes Unidos por la Educación, advierte, precisamente, el riesgo de repetir el error, con la última licitación de $273 millones para 500 mil laptops, y por la que los diputados le preguntaron a Molinar.

El análisis comparte las experiencias internacionales de Perú, Uruguay y Colombia, en los que se invirtió en computadores, pero tampoco hubo mejora académica, sino un uso recreativo de la tecnología, mientras que en Suecia, como tampoco hubo efectos positivos en el aprendizaje, se volvió a los libros.

Fece ahora ‘más justo’

Por otro lado, ante los cuestionamientos del recorte del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE) de $100 a $60 por estudiante, Molinar aseguró que la acción busca “garantizar una distribución más justa y equitativa de los recursos a nivel nacional”.

A pesar de los cuestionamientos del sector educativo, toda vez que ahora las escuelas de zonas apartadas reciben menos fondos, Molinar respondió que se identificaron “inconsistencias”.

Entre estas “centros educativos en condiciones de vulnerabilidad, que no recibían el beneficio, así como asignaciones desproporcionadas en algunos planteles que superaban su capacidad real de ejecución”.

En este sentido, los diputados resaltaron que los 300 corregimientos más pobres se valían del FECE para pagar el transporte de alimentos porque no llegan las licitaciones del gobierno central y que se perjudicarían con el cambio de la actual administración.

Pero Molinar, aseguró que con “la unificación” de $60.00 por estudiante y la reactivación de “mecanismos de apoyo extraordinario” no se afectan estos corregimientos porque reciben el programa de Almuerzo Escolar Saludable. Añadió que con el criterio uniforme para todos los centros educativos del país se garantiza que cada estudiante “independientemente de su ubicación geográfica, cuente con una base equitativa de recursos”.

En otro ámbito, la titular de educación evitó precisar la cifra exacta de los docentes que habían sido separados de sus cargos por las protestas contra las reformas a la Caja de Seguro Social (CSS), tal como se lo pidió la Asamblea, y las consecuencias en caso de que tuviesen que ser reintegrados.

“Los procesos de investigación desarrollados están sometidos al control judicial, por tanto, esta no es la esfera jurídica para el abordaje y debe esperarse el pronunciamiento jurisdiccional correspondiente”, se excusó.

En esta misma línea, rechazó que faltaran maestros en las comarcas porque todos los docentes separados del cargo “por proceso de abandono” fueron reemplazados.

El diputado presidente de la Comisión, Jorge Bloise (Vamos), indicó que no le parecía correcto que respondiera por nota cuando la habían citado tres veces. Le gustaría citarla una cuarta pero “no dan los tiempos”, y señaló que fue invitada a rendir cuentas de su memoria 2025 este lunes.