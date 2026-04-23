Clima en Panamá: Pronóstico para este jueves 23 de abril

El Instituto de Meteorología e hidrología de Panamá (IHMPA) informó que para el resto de este 23 de abril persistirá un escenario más húmedo en el país, con lluvias, aguaceros y tormentas eléctricas asociadas a la temporada de transición.

De acuerdo con el boletín oficial, en la vertiente del Caribe el flujo de viento continuará favoreciendo la entrada de nubosidad desde el mar hacia tierra firme, generando lluvias y aguaceros con posibles descargas eléctricas durante la mañana. Para la tarde, estas condiciones se intensificarán, con precipitaciones y tormentas más generalizadas en toda la región.

En el Pacífico, durante la mañana se prevén lluvias aisladas en áreas marítimas de Chiriquí y el sur de Veraguas, mientras que el resto de la vertiente mantendrá un ambiente cálido y seco con nubosidad dispersa. Sin embargo, en horas de la tarde el aumento de la humedad propiciará aguaceros y tormentas eléctricas abundantes en Chiriquí y Veraguas, y de forma dispersa en otras zonas del país. Para la noche, se espera cielo parcialmente nublado a cubierto, con lluvias aisladas en el interior y tormentas concentradas nuevamente en áreas marítimas.

En cuanto a las temperaturas, las máximas oscilarán entre 27°C y 30°C en el Caribe, mientras que en el Pacífico se ubicarán entre 30°C y 34°C. En la Cordillera Central, los valores variarán entre 23°C y 30°C.

El informe también advierte sobre una alta sensación térmica, especialmente en el Pacífico, donde podría alcanzar hasta los 40°C, lo que incrementa el riesgo de golpe de calor.

Asimismo, los índices de radiación UV-B alcanzarán niveles de moderado a extremo (5 a 11), con tiempos de exposición que podrían generar quemaduras en la piel entre 10 y 45 minutos, por lo que se recomienda tomar medidas de protección solar.