Clima en Panamá: Pronóstico para este jueves 23 de abril

El <a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">Instituto de Meteorología e hidrología de Panamá (IHMPA) </a>informó que para el resto de este 23 de abril persistirá un escenario <b>más húmedo en el país, con lluvias, aguaceros y tormentas eléctricas asociadas a la temporada de transición.</b>De acuerdo con el boletín oficial, en la vertiente del Caribe el flujo de viento continuará favoreciendo la entrada de nubosidad desde el mar hacia tierra firme, <b>generando lluvias y aguaceros con posibles descargas eléctricas durante la mañana</b>. <b>Para la tarde, estas condiciones se intensificarán</b>, con precipitaciones y tormentas más generalizadas en toda la región.En el Pacífico, durante la mañana se prevén <b>lluvias aisladas</b> en áreas marítimas de <b>Chiriquí y el sur de Veraguas, </b>mientras que el resto de la vertiente mantendrá un ambiente cálido y seco con nubosidad dispersa. Sin embargo,<b> en horas de la tarde el aumento de la humedad propiciará aguaceros y tormentas eléctricas abundantes en Chiriquí </b>y <b>Veraguas,</b> y<b> de forma dispersa en otras zonas del país</b>. Para la noche, se espera cielo parcialmente nublado a cubierto, <b>con lluvias aisladas en el interior y tormentas concentradas nuevamente en áreas marítimas.</b>En cuanto a las temperaturas, las máximas oscilarán entre <b>27°C y 30°C</b> en el Caribe, mientras que en el Pacífico se ubicarán entre <b>30°C y 34°C</b>. En la Cordillera Central, los valores variarán entre <b>23°C y 30°C.</b>El informe también advierte sobre una alta sensación térmica, especialmente en el Pacífico, donde podría alcanzar hasta los<b> 40°C</b>, lo que incrementa el riesgo de golpe de calor.Asimismo, los índices de radiación UV-B alcanzarán niveles de moderado a extremo (5 a 11), con tiempos de exposición que podrían generar quemaduras en la piel entre 10 y 45 minutos, por lo que se recomienda tomar medidas de protección solar.