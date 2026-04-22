La bandera panameña en medio del conflicto en el estrecho de Ormuz

El Gobierno condenó “de la forma más enérgica” la incautación de un buque con bandera panameña por parte de autoridades de Irán.

La Cancillería de Panamá informó que el buque con bandera panameña MSC Francesca, de propiedad italiana, fue interceptado mientras transitaba por el estratégico estrecho de Ormuz y posteriormente trasladado a aguas territoriales iraníes.

La administración del presidente José Raúl Mulino advirtió que este tipo de acciones incrementa las tensiones en la región del golfo Pérsico y constituye una violación al derecho internacional.

Además, la Cancillería subrayó que el hecho representa un riesgo para la seguridad marítima global.

“Estas acciones constituyen una escalada innecesaria en momentos en que la comunidad internacional aboga por mantener abierto el estrecho de Ormuz a la navegación sin amenazas ni presiones”, señaló la entidad.

Las autoridades informaron que Panamá se mantiene en contacto con gobiernos aliados en la región y da seguimiento constante a la situación, priorizando la seguridad de los marinos a bordo del buque y del resto de su flota mercante.

El Ejecutivo panameño reiteró su rechazo a cualquier acción unilateral que afecte el libre tránsito marítimo y ponga en riesgo vidas humanas.

El bloqueo a la nave de bandera panameña se produce luego de que Irán mantiene el estrecho de Ormuz cerrado o bajo estricto control militar tras una reapertura fallida este 19 de abril.

La medida se intensificó nuevamente en respuesta al bloqueo de soldados estadounidenses a los puertos iraníes, con la zona cerrada al transporte marítimo sin autorización.

Ni Irán ni Estados Unidos han logrado en las negociaciones celebradas en Pakistán un acuerdo para la reapertura marítima.

Estados Unidos e Irán comenzaron una guerra este 28 de febrero, por un supuesto programa nuclear iraní.