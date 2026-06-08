Keiko Fujimori: cuatro intentos presidenciales bajo la sombra del legado de su padre

Mientras <b>Perú </b>espera los resultados definitivos de una de las elecciones más reñidas de su historia reciente, <b>Keiko Fujimori </b>vuelve a encontrarse en un escenario que conoce bien: <b>una segunda vuelta presidencial</b>. La candidata de <b>Fuerza Popular </b>disputa por <b>cuarta vez consecutiva el acceso al Palacio de Gobierno</b>, un hecho sin precedentes en la política peruana contemporánea.La trayectoria política de <b>Fujimori </b>está estrechamente ligada a la figura de su padre, el expresidente <b>Alberto Fujimori</b>, quien <b>gobernó Perú entre 1990 y 2000 </b>y continúa siendo uno de los personajes más influyentes y divisivos de la historia del país. Para millones de peruanos, su apellido representa orden, crecimiento económico y la derrota de grupos insurgentes como <b>Sendero Luminoso</b>. Para otros, simboliza autoritarismo, corrupción y graves violaciones a los derechos humanos.