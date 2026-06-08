Petro da por ganador a Roberto Sánchez mientras Perú aún no define la presidencia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se adelantó este lunes a los resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial peruana al felicitar públicamente a Roberto Sánchez y atribuirle la victoria, pese a que el proceso de escrutinio aún no ha concluido y la diferencia con Keiko Fujimori sigue siendo mínima. A través de sus redes sociales, Petro celebró lo que consideró un triunfo de las fuerzas progresistas en Perú, cuando las autoridades electorales todavía procesaban las últimas actas y el resultado permanecía abierto debido al reducido margen entre los candidatos. “El progresismo acaba de ganar la presidencia del Perú y ha derrotado la fuerza más de extrema derecha de ese país, la que representan a la familia Fujimori”, escribió el mandatario colombiano. La declaración llamó la atención porque se produjo antes de que las autoridades electorales peruanas proclamaran oficialmente un ganador. Al momento de las declaraciones, Roberto Sánchez mantenía una ventaja estrecha sobre Keiko Fujimori, con una diferencia de apenas decenas de miles de votos en una elección marcada por la polarización política.

El respaldo de Petro a Sánchez

El pronunciamiento del presidente colombiano no sorprendió a quienes han seguido la relación política entre Petro y los sectores progresistas peruanos. Durante los últimos años, Petro ha defendido públicamente al expresidente Pedro Castillo, quien llegó al poder en 2021 y fue destituido tras intentar disolver el Congreso. Desde entonces, el mandatario colombiano ha sostenido que Castillo fue víctima de una ruptura del orden democrático. En su mensaje, Petro afirmó que la aparente victoria de Sánchez representaba también una reivindicación política para el exmandatario peruano. La posición de Petro frente a la crisis peruana provocó en el pasado un fuerte deterioro de las relaciones bilaterales entre Bogotá y Lima. Tras sus constantes críticas al gobierno de Dina Boluarte, Perú declaró al mandatario colombiano persona non grata, mientras Colombia retiró a su embajador en territorio peruano en marzo de 2023.

Promesa de restablecer relaciones

Convencido de que Sánchez llegará al Palacio de Gobierno, Petro anunció incluso medidas diplomáticas que buscaría impulsar con una futura administración de izquierda en Perú. Entre ellas mencionó el restablecimiento pleno de las relaciones diplomáticas entre ambos países y la posibilidad de promover una mayor integración regional. “Restableceré completamente las relaciones diplomáticas y le solicitaré al nuevo presidente que iniciemos una fusión del Pacto Andino con Mercosur”, manifestó. Sin embargo, dichas declaraciones se producen cuando el resultado electoral peruano aún no ha sido oficializado y el conteo continúa avanzando.

La mirada puesta en Colombia