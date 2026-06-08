Petro da por ganador a Roberto Sánchez mientras Perú aún no define la presidencia

La postura de <b>Petro </b>también tiene una dimensión interna.<b>Colombia </b>celebrará el próximo 21 de junio su propia segunda vuelta presidencial, en la que se enfrentarán <b>Abelardo de la Espriella</b>, identificado con la derecha, e <b>Iván Cepeda</b>, candidato respaldado por el oficialismo.La contienda peruana ha sido seguida de cerca por los actores políticos colombianos debido a las similitudes ideológicas entre ambos procesos.Antes de los comicios en <b>Perú</b>, <b>De la Espriella</b> sostuvo una conversación con <b>Keiko Fujimori</b> en la que le expresó su respaldo. <b>'Serás presidenta con la ayuda de Dios', le dijo el candidato colombiano</b>.<b>Fujimori </b>respondió destacando la decisión de <b>De la Espriella </b>de participar en política y le deseó éxito en la campaña electoral colombiana.Mientras tanto, en <b>Perú</b>, el país continúa pendiente de las últimas actualizaciones del escrutinio para conocer quién ocupará finalmente la presidencia durante los próximos cinco años.