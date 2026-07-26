Rueda de Negocio en Chiriquí proyecta superar más de $20 millones en transacciones

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Chiriquí (Camchi) anunció que la Rueda de Negocio 2026, el evento empresarial y plataforma comercial más importante de la región occidental de Panamá, será del 26 al 28 de agosto, en Federal Mall.Francisco J. Serracín, primer vicepresidente de Camchi y director de la Comisión Rueda de Negocio, destacó que este encuentro reunirá a cerca de 250 empresarios nacionales e internacionales, con el objetivo de generar oportunidades de negocio a corto y mediano plazo.'En el 2025 logramos transacciones por más de $25 millones y tenemos la convicción de que este año superaremos esas cifras, a pesar de los retos que enfrentamos. Siempre se genera una cantidad extraordinaria de negocios', afirmó.