Rueda de Negocio en Chiriquí proyecta superar más de $20 millones en transacciones

“En el 2025 logramos transacciones por más de $25 millones y tenemos la convicción de que este año superaremos esas cifras, a pesar de los retos que enfrentamos. Siempre se genera una cantidad extraordinaria de negocios”, afirmó.

Francisco J. Serracín, primer vicepresidente de Camchi y director de la Comisión Rueda de Negocio, destacó que este encuentro reunirá a cerca de 250 empresarios nacionales e internacionales, con el objetivo de generar oportunidades de negocio a corto y mediano plazo.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Chiriquí (Camchi) anunció que la Rueda de Negocio 2026, el evento empresarial y plataforma comercial más importante de la región occidental de Panamá, será del 26 al 28 de agosto, en Federal Mall.

Espacios académicos

El vicepresidente de Camchi subrayó que la rueda de negocio no solo busca concretar transacciones, sino también fortalecer la formación y el emprendimiento. Para ello se desarrollará Explora y Conecta, un espacio académico con presentaciones dirigidas a estudiantes y profesionales, y el tradicional Bazar Marquet, alianza con Ciudad del Saber y el Canal de Empresarias, que desde hace 10 años impulsa a emprendedoras hacia la formalidad como microempresarias.

La edición 2026 contará con representación de sectores como turismo, logística, servicios y agroindustria, además de la presencia de autoridades gubernamentales para brindar asesoría.

Serracín confirmó la asistencia de delegaciones empresariales de Colombia, Costa Rica, El Salvador, China, Israel, Japón y Estados Unidos, con interés en proyectos de inversión, incluyendo iniciativas en el área genética.

Una de las novedades será el foro internacional sobre el fenómeno de El Niño, organizado por la Comisión de Agroindustria, ante la situación climatológica que enfrenta el país. “Exhortamos a los empresarios y al sector primario a participar, porque es importante alertar y dar a conocer lo que nos espera con este fenómeno que ya se cataloga como el ‘super Niño’”, señaló.

Serracín explicó que, aunque las afectaciones en la provincia han sido mínimas en lo que va del año, la Cámara busca preparar a los productores con conocimiento académico y científico. “La educación juega un papel fundamental para que los productores tengan claridad de lo que enfrentaremos en los próximos meses”, agregó.

El vicepresidente de Camchi informó que mantienen coordinación con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), entidades que han brindado apoyo y alertas técnicas al sector productivo.