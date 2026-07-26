Sub-10 y Sub-12 proyectan el futuro del fútbol de Panamá

Las selecciones infantiles de fútbol de Panamá conquistaron el subcampeonato en la categoría Sub-10 y la tercera casilla en la división Sub-12 durante la jornada final del certamen internacional Youth World Challenge 2026 celebrada este fin de semana en Nueva York, Estados Unidos. Tras completar la fase decisiva del torneo ante representaciones de treinta y nueve países y consolidar una actuación de alto rendimiento que fue respaldada formalmente por la delegación metodológica de la Federación Panameña de Fútbol.

Desempeño y resultados en el terreno de juego

La representación Sub-10 inició la fase de grupos con tres victorias consecutivas que permitieron su paso a la ronda de eliminación directa, instancia en la que el equipo venció a Brasil por dos goles a uno en cuartos de final y superó dos por cero a Grecia en semifinales, antes de disputar el partido por el título ante el conjunto de Estados Unidos, duelo que concluyó con marcador desfavorable para los panameños y les otorgó la medalla de plata de la categoría, de acuerdo con las actas de competencia del torneo. Por su parte, el informe de la organización ratificó que la escuadra de la división Sub-12 obtuvo la tercera posición en la Copa Oro de su categoría al derrotar a su rival en el partido por la medalla de bronce, sosteniendo una regularidad táctica en la posesión del balón y en la contención defensiva a lo largo de los seis encuentros disputados durante el certamen.

Origen de los futbolistas y esquema de formación local

Los integrantes de ambas planteles provienen de escuelas de fútbol y centros de entrenamiento comunitario ubicados en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, registrando una presencia mayoritaria de deportistas pertenecientes a sectores de los distritos de San Miguelito, Arraiján y La Chorrera, áreas geográficas que agrupan la mayor cantidad de iniciativas privadas orientadas a la enseñanza inicial de la disciplina. En Panamá, la instrucción técnica en edades infantiles se desarrolla predominantemente a través de academias particulares y clubes de barrio que operan de forma independiente, a diferencia de los modelos regionales donde las instituciones profesionales de primera división gestionan directamente las categorías menores desde los ocho años mediante ligas estructuradas con calendarios anuales.

Evaluación técnica y metodológica del rendimiento

El desempeño colectivo registrado en Nueva York mostró avances en la ejecución de los aspectos conceptuales del juego, observándose precisión en la entrega de pases a corta distancia, disciplina en el ordenamiento defensivo ante esquemas de presión alta y rapidez en las transiciones de defensa a ataque, elementos que permitieron contrarrestar las diferencias físicas frente a selecciones con mayor promedio de estatura. Asimismo, la participación en la cita internacional expuso la capacidad de adaptación de los futbolistas panameños ante superficies de césped sintético y condiciones climáticas de elevada temperatura, factores que exigieron rotaciones constantes por parte de los cuerpos técnicos para mantener la intensidad física en cada periodo de juego.

Desafíos en la transición hacia las categorías juveniles

A pesar de los logros alcanzados en el ámbito infantil, la formación futbolística en el país enfrenta el reto de dar continuidad a los procesos de desarrollo en la etapa comprendida entre los doce y los catorce años, periodo en el cual se registra una disminución en la participación de atletas debido a la escasez de torneos oficiales permanentes y la falta de campos de entrenamiento en condiciones óptimas. En este contexto, la brecha estructural entre la etapa de iniciación y la categoría Sub-15 limita la consolidación de los prospectos, requiriendo un seguimiento sistemático por parte de los clubes de la Liga Panameña de Fútbol para incorporar a los jugadores destacados en esquemas de alto rendimiento que eviten el abandono de la práctica deportiva por motivos socioeconómicos.

Aspectos biológicos, nutricionales y proyección a selecciones