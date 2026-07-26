Sub-10 y Sub-12 proyectan el futuro del fútbol de Panamá

Los integrantes de ambas planteles provienen de escuelas de fútbol y centros de entrenamiento comunitario ubicados en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, registrando una presencia mayoritaria de deportistas pertenecientes a sectores de los distritos de San Miguelito, Arraiján y La Chorrera, áreas geográficas que agrupan la mayor cantidad de iniciativas privadas orientadas a la enseñanza inicial de la disciplina.En Panamá, la instrucción técnica en edades infantiles se desarrolla predominantemente a través de academias particulares y clubes de barrio que operan de forma independiente, a diferencia de los modelos regionales donde las instituciones profesionales de primera división gestionan directamente las categorías menores desde los ocho años mediante ligas estructuradas con calendarios anuales.