Adiós al ITBI: especialistas ven alivio para familias y proyectos de vivienda

La eliminación del ITBI forma parte de una serie de leyes que estará presentado el presidente de la República, José Raúl Mulino, ante la Asamblea Nacional, para reactivar la economía. Entre ellas, dijo, las de la Ley de Interés Preferencial para reactivar la construcción de viviendas pequeñas en el interior del país donde el mercado no se 'levantó'. 'Haremos un juego de factores para que tanto los que construyen, promueven y compran tengan la facilidad y el acceso de una vivienda propia', comentó Mulino, durante un discurso realizado en un evento de Apede, el pasado jueves.Según Mulino, el proceso de eliminar el cobro ITBI es importante porque se ha vuelto 'gravoso'.