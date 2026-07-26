Adiós al ITBI: especialistas ven alivio para familias y proyectos de vivienda

La reciente decisión del Gobierno panameño de eliminar el 2 % del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) ha generado consenso entre economistas y representantes del sector construcción, quienes coinciden en que la medida aliviará la carga financiera de las familias y permitirá reactivar proyectos habitacionales de bajo costo. El economista Eric Molino Ferrer explicó que el ITBI se convirtió en una barrera de liquidez para los compradores de viviendas de interés preferencial. Según detalló, una persona que debía aportar $3,000 de abono inicial terminaba pagando $4,500 al sumarse el impuesto, lo que dejaba fuera del mercado a quienes no podían ahorrar ese monto adicional. “Más del 70 % de la población gana menos de $1,000 mensuales, lo que limita su capacidad de ahorro y acceso a crédito hipotecario. La eliminación del ITBI permitirá normalizar los préstamos y dinamizar la economía”, señaló. Molino agregó que el impuesto redujo la recaudación porque frenó la actividad inmobiliaria, mientras que su eliminación aumentará la participación de las familias y la generación de ingresos tributarios.

Reactivación

Desde el sector privado, la medida también fue recibida con optimismo. El presidente de la Asociación de Promotores de Chiriquí (Aprochi), Fernando Arias, afirmó que el ITBI representaba “una barrera adicional para el acceso de miles de familias panameñas a su primera vivienda”. Arias destacó que más de 70 proyectos en la provincia se verán beneficiados con la exoneración, lo que impulsará la movilidad social y el desarrollo económico regional. Por su parte, la directora ejecutiva de Convivienda, Elisa Suárez de Gómez, confirmó que el Gobierno informó sobre la exoneración del ITBI para casas nuevas, especialmente en el rango de interés preferencial hasta viviendas de $120,000, segmento que ha registrado la mayor caída en ventas. “Lo importante es que se dan soluciones reales para que las familias puedan calificar nuevamente para viviendas de interés social y preferencial”, subrayó, aunque reconoció que aún es difícil estimar cuántos proyectos se reactivarán.

Propuesta

La eliminación del ITBI forma parte de una serie de leyes que estará presentado el presidente de la República, José Raúl Mulino, ante la Asamblea Nacional, para reactivar la economía. Entre ellas, dijo, las de la Ley de Interés Preferencial para reactivar la construcción de viviendas pequeñas en el interior del país donde el mercado no se “levantó”. “Haremos un juego de factores para que tanto los que construyen, promueven y compran tengan la facilidad y el acceso de una vivienda propia”, comentó Mulino, durante un discurso realizado en un evento de Apede, el pasado jueves. Según Mulino, el proceso de eliminar el cobro ITBI es importante porque se ha vuelto “gravoso”.

Revisión

Tanto el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) han confirmado que se estudian modificaciones para que el graven deje de aplicarse de manera generalizada a todas las construcciones, incluidas las de alto costo. La viceministra de Economía del MEF, Eida Sáiz, explicó que la revisión busca que el impuesto cumpla su función social y no represente un obstáculo para las familias de ingresos bajos y medios. Según la viceministra, el análisis incluye limitaciones específicas para que el beneficio se concentre en sectores vulnerables y no en proyectos de lujo. “De considerarse este cambio y presentarlo ante el Consejo de Gabinete para su aprobación representaría una modificación a la ley”, comentó. El ministro de Vivienda, Juan Jované, recordó que los recursos del Estado son finitos y deben administrarse con prioridad hacia los más necesitados. “El impuesto del 2 % se va a revisar porque el MEF lo está revisando, pero tendrá limitaciones para favorecer a las familias de interés social y no como estaba antes, donde se abarcaba toda la construcción de alto costo”, afirmó.

Caída

Durante el primer cuatrimestre de 2026, los créditos preferenciales registraron una caída de 34 %, al pasar de $200 millones a $132 millones, mientras que los no preferenciales disminuyeron un 8 %. El superintendente de Bancos de Panamá, Milton Ayón Wong, reconoció que la aprobación de la Ley de Interés Preferencial -que obligaba a los bancos a mantener al deudor bajo condiciones de subsidio incluso después de vencido el plazo- generó incertidumbre. Subrayó que el panorama se complicó aún más con la suspensión de la exoneración del ITBI, medida que encareció la adquisición de nuevas propiedades y redujo la generación de empleo en el sector. Según datos de Convivienda, el sector acumuló una desaceleración del 55 % entre 2024 y 2025, con una caída de casi 30% solo en el último año. El informe de Convivienda también alertó sobre el efecto negativo del ITBI. Aunque la recaudación estimada sería de $37 millones, las pérdidas fiscales alcanzarían $94.5 millones netos y una caída en la actividad económica de $1,288 millones, equivalente al 1.6 % del PIB de 2025. Ernesto Boyd Jr., presidente de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), comentó que el ITBI elevan los costos de los créditos, dificultando el acceso al financiamiento. Sin embargo, aclaró que aunque la banca no participa directamente en la discusión política del impuesto, su rol es fundamental para apoyar la necesidad de financiamiento de quienes buscan un hogar. Boyd recordó que el déficit habitacional supera las 180,000 familias y que las soluciones deben surgir desde la formalidad, con la colaboración público-privada.

Eric Molino Ferrer Economista Más del 70 % de la población gana menos de $1,000 mensuales, lo que limita su capacidad de ahorro y acceso a crédito hipotecario. La eliminación del ITBI permitirá normalizar los préstamos y dinamizar la economía”