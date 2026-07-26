¿Quién está enseñando? Déficit de docentes y desconfianza golpea la educación panameña

En pleno segundo trimestre del año escolar, el déficit de docentes en los salones de las escuelas del Estado parece no terminar. Ese era el caso de Valeria’ (nombre ficticio), quien hasta hace algunas semanas no contaba con profesores para materias esenciales del bachillerato en Turismo, del cual cursa el duodécimo grado, entre ellas Geografía Turística de Panamá, Turismo Sostenible y Servicios Turísticos.La falta de estos docentes mantenía en vilo a la estudiante, pues considera que esas materias son indispensables para culminar su proceso hacia la graduación. 'Me preocupaba que todavía no han encontrado profesor para nosotros y eso impidiera que podamos hacer nuestras prácticas profesionales', expresó la adolescente a<b> </b>La Estrella de Panamá<b>.</b> Al igual que ‘Valeria’, en distintos centros educativos del país, otros estudiantes también comenzaron la escuela sin contar con todos sus profesores. De acuerdo con información del Ministerio de Educación (Meduca) sobre los nombramientos efectuados durante el año lectivo, al inicio de 2026 el sistema educativo arrastraba un déficit de aproximadamente 191 docentes a nivel nacional. Para el 10 de marzo, la cifra había descendido a 157 vacantes; sin embargo, la cobertura de estas plazas no ha impedido que nuevas necesidades surjan a lo largo del año y continúen poniendo presión sobre la capacidad del Meduca para garantizar la presencia de profesores en las aulas.A finales del mes pasado, por ejemplo, todavía se requerían alrededor de<b> </b>23 docentes para cubrir asignaturas como Inglés, Matemáticas, Español, Historia de Panamá y Cívica, entre otras. Aunque la cifra pudiera parecer baja, voces como la del profesor Diógenes Sánchez, aseguran que a estas alturas del año escolar no debería haber estos vacíos, pues todos los profesores tendrían que estar en sus puestos de trabajo. Todo esto ocurre en un contexto marcado por la salida de casi 300 docentes de sus cargos el año pasado, luego de participar en protestas contra la ley que refornó el sistema de pensiones públicas de la Caja de Seguro Social (CSS). De esta cifra, solo tres casos han resultado en la restitución de profesores, mientras que 296 docentes todavía enfrentan procesos legaltes que podrían culminar en su destitución.A esta situación se suma la reciente revelación de la entidad de que existen 401 denuncias relacionadas con docentes que habrían presentado diplomas falsos. Este medio intentó conocer las estrategias del Meduca ante la crisis por falta de docentes, sin embargo, al final de esta edición aún no se ha recibido respuesta.