Agroferias del IMA 10 de junio: estos son los lugares habilitados a nivel nacional

De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. En ese sentido, se recordó a los consumidores que deberán presentar obligatoriamente su cédula de identidad al momento de la compra, así como llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer los lugares donde se realizarán agroferias este miércoles 10 de junio en distintos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

Agroferias del IMA del miércoles 10 de junio a nivel nacional

Para el miércoles 10 de junio las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Veraguas: Casa Comunal de Rodeo Viejo en el distrito de Soná y en la Casa Comunal de Laguna en el distrito de Calobre.

-Herrera: Cancha Municipal de Los Pozos en el distrito de Los Pozos.

-Panamá Oeste: Parque de Altos de El Tecal en Vacamonte en el distrito de Arraiján.

-Chiriquí: Cancha Comunal de Sábalo en Boca del Monte en el distrito de San Lorenzo.

-Panamá Este: Superación Campesina en el distrito de Chepo.

-Panamá: Gimnasio de Chilibre en el distrito de Panamá.