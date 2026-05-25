Agroferias del IMA del miércoles 27 mayo: Conoce los puntos de venta

De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. En ese sentido, se recordó a los consumidores que deberán presentar obligatoriamente su cédula de identidad al momento de la compra, así como llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos. mayo en distintos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer los lugares donde se realizarán agroferias este miércoles 27 de mayo en distintos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

Agroferias del miércoles 27 de mayo a nivel nacional

Para el miércoles 27 de mayo, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Veraguas: Casa comunal de Utira en el distrito de Río de Jesús y en el Parque principal de Calobre cabecera en el distrito de Calobre.

-Herrera: Terrenos frente al centro al centro de Salud de La Pitaloza en el distrito de Los Pozos.

-Panamá Este: Wuacuco y Quebrada de Cali en Tortí en el distrito de Chepo.

-Panamá: Predios de la junta comunal de Las Cumbres en el distrito de Panamá.

-Chiriquí: Plaza de Loma Colorada en David Este en el distrito de David.

-Panamá Oeste: Cancha de Santa Rita en el distrito de La Chorrera.