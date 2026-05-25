Agroferias del IMA del miércoles 27 mayo: Conoce los puntos de venta

Para el miércoles 27 de mayo, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:<b>-Veraguas: </b>Casa comunal de Utira en el distrito de Río de Jesús y en el Parque principal de Calobre cabecera en el distrito de Calobre.<b>-Herrera: </b>Terrenos frente al centro al centro de Salud de La Pitaloza en el distrito de Los Pozos.<b>-Panamá Este: </b>Wuacuco y Quebrada de Cali en Tortí en el distrito de Chepo.<b>-Panamá:</b> Predios de la junta comunal de Las Cumbres en el distrito de Panamá.<b>-Chiriquí: </b>Plaza de Loma Colorada en David Este en el distrito de David.<b>-Panamá Oeste:</b> Cancha de Santa Rita en el distrito de La Chorrera.