Canciller Martínez‑Acha asistirá al Consejo de Seguridad y se reunirá con su homólogo chino Wang Yi

La Estrella de Panamá conoció que el canciller panameño Javier Martínez-Acha asistirá este martes a la reunión del Consejo de Seguridad que se realizará en Nueva York, Estados Unidos.

Este medio también conoció que dentro de la agenda, el canciller se reunirá con Wang Yi, ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China, país que preside en forma rotatoria el Consejo de Seguridad durante este mes de mayo y entregará la presidencia en junio a la República de Colombia.

La reunión entre ambos cancilleres será de agenda abierta en el marco de una mayor armonización de las relaciones entre China y Panamá, países que desde hace 170 años mantienen relaciones migratorias, comerciales y culturales.

El Consejo de Seguridad celebrará este martes un debate abierto de alto nivel sobre “El respeto a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y el fortalecimiento del sistema internacional centrado en las Naciones Unidas”, en el marco del tema “Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales”.

El ministro de Asuntos Exteriores de China presidirá la reunión, durante la cual se espera que el secretario general de las Naciones Unidas presente un informe.