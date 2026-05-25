Importación de arroz en debate: Cadena Agroalimentaria se reúne este martes

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) lidera una serie de acercamientos con los principales sectores productivos del país para mitigar los efectos del fenómeno de El Niño, que amenaza con afectar diversas actividades agropecuarias a nivel nacional.

El ministro Roberto Linares informó que la institución mantiene un diálogo abierto y constante con los gremios de productores. En ese marco, la Cadena Agroalimentaria de Arroz sostendrá este martes una reunión entre productores, industriales y el Gobierno Nacional.

“Tendremos que asegurar el consumo. Mañana espero nos pongamos de acuerdo productores, Ministerio y la industria”, señaló Linares, al subrayar que el objetivo es alcanzar un consenso técnico y justo sobre el volumen de arroz que será necesario importar.

El titular del MIDA enfatizó que tanto productores como la industria están conscientes de la realidad y que no se puede permitir que la población se quede sin consumir arroz.

Además del sector arrocero, Linares reconoció que la ganadería también registra afectaciones.

En la región de Azuero, una de las más golpeadas por la sequía, se han sostenido reuniones con ganaderos y se tiene programado un nuevo encuentro de seguimiento este miércoles.

Para ofrecer soluciones frente a la variabilidad climática, el presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció la conformación de las Mesas Técnicas Interinstitucionales, en las cuales participarán activamente todos los actores del sector agropecuario.

Como parte del plan de apoyo continuo y asesoría técnica, durante 2025 y lo que va de 2026 ya se han desarrollado 40 mesas técnicas agroclimáticas en todo el territorio nacional.

Estos espacios tienen como tarea principal la elaboración de boletines agroclimáticos regionales, que sirven como guía científica para que los productores planifiquen sus siembras de acuerdo con las condiciones específicas de cada zona productiva.