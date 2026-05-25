ENSA: ‘Falla de planta eléctrica de Cobre Panamá genera apagón’

Una falla técnica originada en la planta generadora de la empresa Cobre Panamá provocó una interrupción repentina del suministro eléctrico a nivel de todo el Sistema Interconectado Nacional (SIN), afectando directamente a más de 29,000 clientes en la región metropolitana del país, según confirmó ENSA.

El incidente se registró a las 11:59 a.m. de este lunes 25 de mayo, momento en que los sistemas de protección del Centro Nacional de Despacho (CND) reportaron un “disparo” en las instalaciones de generación de la minera. El evento desencadenó una pérdida instantánea de carga que se extendió con rapidez por la red nacional, interrumpiendo las actividades comerciales y domésticas en sectores de alta densidad urbana de la capital panameña.

Entre las zonas más afectadas figuraron las comunidades y centros de negocios de Tinajitas, Los Andes, Calzada Larga, la Vía Ricardo J. Alfaro y Costa del Este. Además, la afectación abarcó los sectores de Chilibre, Calzada Larga y Colón. Estos puntos concentran una parte importante del centro corporativo y logístico de la ciudad, por lo que el apagón tomó por sorpresa a miles de usuarios en plena jornada laboral.

La empresa distribuidora de energía ENSA aclaró mediante un reporte urgente que el origen de la anomalía fue totalmente ajeno a su infraestructura de distribución. De acuerdo con el registro cronológico del operador, la afectación en los hogares y comercios tuvo una duración estimada de siete minutos, lográndose el restablecimiento total del servicio a las 12:06 p.m., tras las maniobras de estabilización en la red.

Las autoridades energéticas y el Centro Nacional de Despacho iniciaron el levantamiento de un informe técnico detallado para determinar las causas precisas del disparo en la planta privada y evaluar la respuesta de las salvaguardas del sistema interconectado, cuya vulnerabilidad volvió a quedar expuesta en hora pico ante el fallo de un agente externo.

Este diario intentó contactar a Cobre Panamá, pero aún no ha habido respuesta.

Por su parte, ENSA compartió a través de X, antes Twitter: “#ENSAInforma Siendo las 5:11pm, continuamos a la espera de información del Centro Nacional de Despacho CND sobre la falla eléctrica que afecta a gran parte de la Ciudad de Panamá y gran parte de Colón. Hace unos minutos, fue restablecido el servicio en Chilibre y Calzada Larga”.