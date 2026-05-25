Etesa detalla la razón del apagón que afecta la potabilizadora de Chilibre, Colón y la ciudad

La crisis en la infraestructura energética del país se agudizó la tarde de este lunes. Una incidencia técnica en una de las líneas troncales de 115 kilovoltios de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) provocó un corte eléctrico masivo que mantiene sin energía a la provincia de Colón y a sectores neurálgicos de la ciudad capital, incluyendo las instalaciones de la Planta Potabilizadora de Chilibre.

La desconexión de la línea de transmisión, encargada de transportar la energía desde los centros de generación hacia las redes de distribución urbana, afectó de forma inmediata la operación de la principal planta de producción de agua potable del país, lo que amenaza con generar un desabastecimiento generalizado en los distritos de Panamá y San Miguelito durante las próximas horas.

Además del daño logístico en la potabilizadora, el apagón dejó a oscuras a clientes residenciales y comerciales en Chilibre, Calzada Larga, La Locería, El Marañón, la Avenida Justo Arosemena, San Francisco y el Centro Bancario internacional, este último en plena actividad financiera de cierre de jornada.

A través de un comunicado, la empresa estatal informó que sus cuadrillas técnicas se trasladaron al punto de la falla para iniciar las inspecciones. Sin embargo, Etesa reconoció que los trabajos se encuentran parcialmente retrasados debido a las fuertes lluvias y tormentas eléctricas registradas en las zonas afectadas, factores que, según la entidad, representan un riesgo de seguridad para el personal de campo.

Hasta el cierre de esta edición, la administración de Etesa no ha brindado una hora estimada para la recuperación del sistema ni ha detallado el origen específico de la falla en la línea de 115 kV, lo que mantiene en alerta tanto al sector comercial metropolitano como a las autoridades sanitarias por la paralización del bombeo de agua.