Planta de Chilibre tendrá nuevo sistema eléctrico

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) recibió la aprobación de traslados de partidas por un monto global de $12.8 millones, destinados a reforzar la operación, el mantenimiento y el equipamiento de plantas potabilizadoras en distintas regiones del país.

La mayor parte de estos recursos se concentrará en la modernización eléctrica de la planta Federico Guardia Conte, en Chilibre, el principal pulmón del abastecimiento de agua del área metropolitana.

Durante la sesión del 13 de noviembre ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, el director ejecutivo del IDAAN, Rutilio Villarreal, explicó que las inversiones permitirán adquirir nuevos transformadores de potencia, interruptores y seccionadores motorizados de 115 kilovoltios como parte de la segunda fase del programa de modernización de la planta, que este año completa cincuenta años de operación continua.

“El objetivo es garantizar la continuidad del servicio de agua potable y la estabilidad eléctrica en nuestras plantas, que son esenciales para el abastecimiento nacional”, señaló Villarreal ante los diputados.

De los fondos aprobados, más de $6 millones se asignaron exclusivamente a Chilibre. Entre ellos, 3.175.000 dólares para la compra urgente de equipos primarios de 100 kV y 4.16 kV destinados a la subestación eléctrica del complejo, y 2.900.000 dólares adicionales para un nuevo transformador de potencia que será instalado en las subestaciones de la potabilizadora.

Estos componentes buscan reforzar la seguridad eléctrica y evitar interrupciones que comprometan los sistemas de captación, potabilización y bombeo en toda el área metropolitana.

La planta de Chilibre, que abastece a más de un millón de habitantes entre Panamá y San Miguelito, ha enfrentado en los últimos años fluctuaciones de voltaje, desgaste acumulado y fallas en equipos instalados hace décadas.

Pruebas recientes realizadas por la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa) confirmaron la necesidad de actualizar de manera urgente la subestación. Villarreal añadió que, antes de que finalice el año, el IDAAN recibirá nuevas bombas que permitirán mejorar la capacidad de producción de agua.

Aunque Chilibre acaparó los principales recursos, la Comisión de Presupuesto también autorizó traslados para otros proyectos regionales.

Se aprobaron $2 millones para la ampliación de la planta potabilizadora de Villa Darién, en Metetí, cuya ejecución está a cargo del consorcio Petac Darién; y $1.27 millones para el proyecto de construcción y mantenimiento de la planta potabilizadora de Chiriquí Grande, en Bocas del Toro, que registra un avance del 58 % y se desarrolla bajo contrato con el consorcio RB Chiriquí Grande.

Además, se asignaron 3.5 millones de dólares para cubrir el pago de primas de antigüedad adeudadas a exfuncionarios del IDAAN, en cumplimiento de la Ley 241 de 2021. “Este pago representa un compromiso legal y moral con trabajadores que dedicaron años de servicio a la institución”, agregó Villarreal.

Aunque finalmente fue retirado de la agenda, la entidad también había solicitado un traslado adicional de $5.1 millones para fortalecer la asistencia técnica en el área metropolitana a través de la Sociedad General de Aguas de Barcelona.

Este componente buscaba mejorar la operación, la gestión comercial y la modernización de pozos y sistemas de bombeo en sectores como Arraiján y San Antonio.

Villarreal sostuvo que estas inversiones forman parte del esfuerzo institucional por ofrecer un servicio de agua potable más eficiente, seguro y sostenible. Sin embargo, especialistas consultados advierten que la modernización eléctrica de Chilibre representa solo uno de los muchos retos que enfrenta el sistema, marcado por una creciente demanda, infraestructura envejecida y la alta dependencia de una sola planta para abastecer a buena parte de la capital.

El IDAAN ha estado en el ojo de la tormenta por las interrupciones del agua.