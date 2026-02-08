El panameño Jorge Castelblanco rompen récord en Maratón CAF

El panameño Jorge Castelblanco y la ecuatoriana Silvia Ortiz rompieron el récord en la distancia de 42k con un tiempo de 2:15:11 y 2:33:55, respectivamente, en el Maratón que organiza en Caracas el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), cuya décima edición se realizó este domingo.

Castelblanco, quien participó por tercera vez en un Maratón CAF, reconoció que la “topografía fue durísima” y que hay que estar “bien preparado para encarar este circuito”, en declaraciones a la prensa.

Además, subrayó la exigencia que tienen los atletas, quienes se “sacrifican en la preparación” y muchas veces se alejan de sus familias para lograr buenos resultados.

Por su parte, Ortiz -quien participó en los Juegos Olímpicos París 2024- declaró que es la primera vez que viaja a Venezuela y se sintió feliz por el resultado obtenido, a pesar de reconocer que fue un “recorrido exigente”.

“Gracias al apoyo de las personas que estuvieron en cada kilómetro alentándonos. Esa buena vibra a nosotros nos llena bastante porque hay partes en las que el cuerpo no da, pero la gente te alienta, te da agua, te da ánimos”, reconoció Ortiz, en un transmisión del canal de CAF en YouTube.