El panameño Jorge Castelblanco rompen récord en Maratón CAF

El panameño Jorge Castelblanco y la ecuatoriana Silvia Ortiz rompieron el récord en la distancia de 42k con un tiempo de 2:15:11 y 2:33:55, respectivamente, en el Maratón que organiza en Caracas el <b><a href="/tag/-/meta/caf-banco-de-desarrollo-de-america-latina">Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)</a></b>, cuya décima edición se realizó este domingo.Castelblanco, quien participó por tercera vez en un Maratón CAF, reconoció que la <b>'topografía fue durísima' </b>y que hay que estar <b>'bien preparado para encarar este circuito'</b>, en declaraciones a la prensa.Además, subrayó la exigencia que tienen los atletas, quienes se <b>'sacrifican en la preparación' </b>y muchas veces se alejan de sus familias para lograr buenos resultados.Por su parte, Ortiz -quien participó en los Juegos Olímpicos París 2024- declaró que es la primera vez que viaja a Venezuela y se sintió feliz por el resultado obtenido, a pesar de reconocer que fue un 'recorrido exigente'.<i><b>'Gracias al apoyo de las personas que estuvieron en cada kilómetro alentándonos. Esa buena vibra a nosotros nos llena bastante porque hay partes en las que el cuerpo no da, pero la gente te alienta, te da agua, te da ánimos'</b></i>, reconoció Ortiz, en un transmisión del canal de CAF en YouTube.