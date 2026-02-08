¿Cuándo y dónde se jugarán las semifinales de la Copa de Béisbol Juvenil 2026?

La Federación Panameña de Béisbol dio a conocer este domingo 8 de febrero el calendario de la Ronda Semifinal del quincuagésimo séptimo Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros, dedicada a las leyendas del béisbol Darío Agrazal, Benjamín Salamín y David Rivas. De esta manera, la lucha por el título continúa y este lunes dará inicio la Serie Semifinal en el Estadio Mariano Rivera, en La Chorrera, cuando Panamá Metro se enfrente a Panamá Oeste a las 7:00 p.m. El otro encuentro de la jornada se disputará a la misma hora en el Estadio José Remón Cantera, en Aguadulce, donde Coclé medirá fuerzas con Chiriquí.

La acción continuará el martes 10 de febrero en los mismos escenarios y con los mismos enfrentamientos, ambos programados para las 7:00 p.m. Para el miércoles 11 de febrero, Coclé y Chiriquí se enfrentarán a las 7:00 p.m. en el Estadio Kenny Serracín, en David, mientras que Panamá Oeste y Panamá Metro chocarán a la misma hora en el Estadio Rod Carew. El jueves 12 de febrero, los mismos equipos volverán a verse las caras, manteniéndose los horarios y sedes.

Tras el receso por Carnavales, previsto del 13 al 19 de febrero, la Ronda Semifinal se reanudará el viernes 20 de febrero con el duelo entre Coclé y Chiriquí a las 7:00 p.m. en el Estadio Kenny Serracín. De manera simultánea, Panamá Oeste se medirá ante Panamá Metro en el Estadio Rod Carew.

El sábado 21 de febrero, Coclé y Chiriquí continuarán su serie semifinal a las 7:00 p.m. en el Estadio José Remón Cantera, mientras que Panamá Oeste y Panamá Metro volverán a enfrentarse a la misma hora en el Estadio Mariano Rivera.