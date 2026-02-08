¿Cuándo y dónde se jugarán las semifinales de la Copa de Béisbol Juvenil 2026?

La acción continuará el <b>martes 10 de febrero</b> en los mismos escenarios y con los mismos enfrentamientos, ambos programados para las <b>7:00 p.m.</b>Para el <b>miércoles 11 de febrero</b>, <b>Coclé</b> y <b>Chiriquí</b> se enfrentarán a las <b>7:00 p.m.</b> en el <b>Estadio Kenny Serracín</b>, en <b>David</b>, mientras que <b>Panamá Oeste</b> y <b>Panamá Metro</b> chocarán a la misma hora en el <b>Estadio Rod Carew</b>. El <b>jueves 12 de febrero</b>, los mismos equipos volverán a verse las caras, manteniéndose los horarios y sedes.