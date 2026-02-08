¿Quién es Juan Pablo Guanipa, el líder opositor excarcelado hoy en Venezuela?

La liberación del dirigente político venezolano <b>Juan Pablo Guanipa</b> este domingo 8 de febrero se convirtió en una de las excarcelaciones de <b>presos políticos</b> más relevantes, junto con las de otros opositores como <b>Biagio Pilieri</b> y <b>Ronald Carreño</b>, en vísperas de una semana clave para que los cientos de detenidos políticos que aún permanecen en prisión puedan beneficiarse de la <b>Ley de Amnistía</b> impulsada por la presidenta encargada de <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/venezuela" target="_blank">Venezuela</a>, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/delcy-rodriguez" target="_blank">Delcy Rodríguez</a></b>.El dirigente opositor, de <b>61 años</b>, fue una de las figuras más destacadas de la campaña de la oposición en las elecciones que buscaban poner fin, por la vía democrática, al mandato de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/nicolas-maduro" target="_blank">Nicolás Maduro</a></b>, depuesto el pasado <b>3 de enero</b> tras una intervención del <b>Ejército estadounidense</b>, denominada operación <i>Determinación Absoluta</i>.Guanipa cuenta con una extensa trayectoria en la política regional y nacional. Es militante del partido opositor <b>Primero Justicia</b>, del cual llegó a ser <b>coordinador general en el estado Zulia</b>. En una entrevista concedida al pódcast El Hilo —realizada mientras se encontraba en la clandestinidad— relató que su incursión en la política comenzó a los <b>17 años</b>. «He visto la política como una profesión, una dedicación, un apostolado», afirmó.Entre sus participaciones más destacadas figura su gestión como <b>concejal de Maracaibo</b> entre <b>2005 y 2013</b>. Posteriormente, fue electo <b>diputado a la Asamblea Nacional</b> en 2015. En 2017 ganó la <b>gobernación del estado Zulia</b>, aunque no asumió el cargo tras negarse a juramentarse ante la <b>Asamblea Nacional Constituyente</b>, creada por el entonces gobierno de Maduro para suplantar las funciones del Parlamento de mayoría opositora electo en diciembre de 2015. Más adelante, se desempeñó como <b>primer vicepresidente de la Asamblea Nacional</b> entre <b>2020 y 2021</b>.El líder opositor también intentó obtener la candidatura presidencial de <b>Primero Justicia</b> en <b>2018</b> y <b>2022</b>. En los últimos años, su rol fue clave en los esfuerzos de la oposición por recuperar el poder, destacándose como uno de los principales impulsores de la candidatura de <b>Edmundo González Urrutia</b>, virtual ganador de los comicios de <b>julio de 2024</b>, en los que Maduro se autoproclamó vencedor.Guanipa, uno de los dirigentes más cercanos a la líder opositora <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/maria-corina-machado" target="_blank">María Corina Machado</a></b>, se vio obligado a vivir en la <b>clandestinidad</b> tras la represión de las protestas contra la autoproclamación de Maduro, luego de que las autoridades intentaran detenerlo en <b>tres ocasiones</b>.Durante ese periodo, aseguró en declaraciones al pódcast El Hilo que era necesario 'vencer el miedo'. 'Nosotros invitamos a la calle y vamos. Y sabemos que nos estamos sometiendo a la posibilidad de perder la libertad o incluso la vida', expresó en <b>enero de 2025</b>.Meses después, en <b>mayo de ese mismo año</b>, el ministro del Interior venezolano, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/diosdado-cabello" target="_blank">Diosdado Cabello</a></b>, anunció la detención de Guanipa, quien pasó a formar parte del grupo de <b>50 personas arrestadas</b> antes de las elecciones legislativas del <b>25 de mayo de 2025</b>, acusadas por el gobierno de intentar desestabilizar el proceso electoral.