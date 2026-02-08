¿Quién es Juan Pablo Guanipa, el líder opositor excarcelado hoy en Venezuela?

La liberación del dirigente político venezolano Juan Pablo Guanipa este domingo 8 de febrero se convirtió en una de las excarcelaciones de presos políticos más relevantes, junto con las de otros opositores como Biagio Pilieri y Ronald Carreño, en vísperas de una semana clave para que los cientos de detenidos políticos que aún permanecen en prisión puedan beneficiarse de la Ley de Amnistía impulsada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

El dirigente opositor, de 61 años, fue una de las figuras más destacadas de la campaña de la oposición en las elecciones que buscaban poner fin, por la vía democrática, al mandato de Nicolás Maduro, depuesto el pasado 3 de enero tras una intervención del Ejército estadounidense, denominada operación Determinación Absoluta.

Guanipa cuenta con una extensa trayectoria en la política regional y nacional. Es militante del partido opositor Primero Justicia, del cual llegó a ser coordinador general en el estado Zulia. En una entrevista concedida al pódcast El Hilo —realizada mientras se encontraba en la clandestinidad— relató que su incursión en la política comenzó a los 17 años. «He visto la política como una profesión, una dedicación, un apostolado», afirmó.

Entre sus participaciones más destacadas figura su gestión como concejal de Maracaibo entre 2005 y 2013. Posteriormente, fue electo diputado a la Asamblea Nacional en 2015.

En 2017 ganó la gobernación del estado Zulia, aunque no asumió el cargo tras negarse a juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, creada por el entonces gobierno de Maduro para suplantar las funciones del Parlamento de mayoría opositora electo en diciembre de 2015. Más adelante, se desempeñó como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional entre 2020 y 2021.

El líder opositor también intentó obtener la candidatura presidencial de Primero Justicia en 2018 y 2022. En los últimos años, su rol fue clave en los esfuerzos de la oposición por recuperar el poder, destacándose como uno de los principales impulsores de la candidatura de Edmundo González Urrutia, virtual ganador de los comicios de julio de 2024, en los que Maduro se autoproclamó vencedor.

Guanipa, uno de los dirigentes más cercanos a la líder opositora María Corina Machado, se vio obligado a vivir en la clandestinidad tras la represión de las protestas contra la autoproclamación de Maduro, luego de que las autoridades intentaran detenerlo en tres ocasiones.

Durante ese periodo, aseguró en declaraciones al pódcast El Hilo que era necesario “vencer el miedo”. “Nosotros invitamos a la calle y vamos. Y sabemos que nos estamos sometiendo a la posibilidad de perder la libertad o incluso la vida”, expresó en enero de 2025.

Meses después, en mayo de ese mismo año, el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, anunció la detención de Guanipa, quien pasó a formar parte del grupo de 50 personas arrestadas antes de las elecciones legislativas del 25 de mayo de 2025, acusadas por el gobierno de intentar desestabilizar el proceso electoral.