Venezuela realiza este domingo 11 excarcelaciones nuevas, según Foro Penal

El líder opositor de Venezuela Edmundo González Urrutia celebró las nuevas excarcelaciones que se produjeron este domingo, al tiempo que exigió la liberación del resto de los presos políticos en el país, que son alrededor de 687, según un conteo de la ONG Foro Penal.<i><b>'La excarcelación de varios presos políticos ocurrida hoy no requirió una ley para producirse. Me alegra que estén fuera de esos calabozos'</b></i><i>, </i>manifestó el opositor, en un contexto en el que se espera la aprobación en Venezuela de una ley de amnistía para presos políticos.En X, González Urrutia subrayó que estas excarcelaciones<i><b> 'no equivalen a libertad plena' </b></i>debido a que las causas siguen abiertas y persisten medidas restrictivas.<i><b>'Seguimos exigiendo la libertad plena e inmediata de todas las personas presas por razones políticas y el cierre definitivo de los procesos arbitrarios'</b></i>, expresó el líder opositor, quien reclama la Presidencia de Venezuela desde el exilio al asegurar que venció a Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024.Durante la jornada de este domingo, fue excarcelado el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, cercano a la líder María Corina Machado y uno de los mayores críticos del chavismo.También, fueron liberados los activistas políticos Aldo Rosso, Naomi Arnaudez, Albany Colmenares y Nikoll Arteaga, según informaron los partidos opositores Voluntad Popular y Vente Venezuela en sus cuentas de X.