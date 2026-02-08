Venezuela realiza este domingo 11 excarcelaciones nuevas, según Foro Penal

Foro Penal -que lidera la defensa de los presos políticos en Venezuela- confirmó 11 excarcelaciones hasta las 15.00 hora local (19.00 GMT) de este domingo, pero indicó que se encuentra verificando otras.

Estas liberaciones se dan en el marco de un proceso de excarcelaciones anunciado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, hace un mes, luego de la captura de Maduro por parte de Estados Unidos.

Al menos 391 presos políticos han sido excarcelados en Venezuela desde el pasado 8 de enero, según un conteo publicado el sábado por la mayor coalición opositora, mientras la ONG Foro Penal contabiliza 383.

El Gobierno asegura que el proceso de excarcelaciones se inició en diciembre de 2025 y desde entonces unas 895 personas han sido liberadas con medidas cautelares, aunque no ha publicado listas que permitan verificar los casos.

Foro Penal cifra el total de presos políticos en 687, aunque el Gobierno asegura que no hay personas arrestadas por estos motivos, sino que cometieron varios delitos, una afirmación rechazada por ONG y partidos opositores.