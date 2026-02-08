Las claves de este 8 de febrero de 2026: así termina la jornada informativa

Cierre de la jornada del 8 de febrero de 2026 con las noticias más relevantes en Panamá y el mundo.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/panama-fortalece-las-relaciones-con-catar-en-gira-del-canciller-martinez-acha-EJ19765634" target="_blank">Panamá refuerza relaciones diplomáticas con Catar tras una gira oficial del canciller Javier Martínez-Acha</a></b>, en la que sostuvo reuniones con autoridades cataríes para ampliar la cooperación bilateral y abordar temas regionales.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/mundo/excarcelan-a-juan-pablo-guanipa-el-numero-2-de-maria-corina-machado-NJ19765901" target="_blank">En Venezuela, fue excarcelado Juan Pablo Guanipa</a></b>, destacado dirigente opositor y cercano colaborador de María Corina Machado, tras más de ocho meses de prisión en el marco de un proceso de liberaciones políticas.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/deportes/el-panameno-jorge-castelblanco-rompen-record-en-maraton-caf-OJ19763638" target="_blank">El atleta panameño Jorge Castelblanco rompió el récord</a></b> en la distancia de maratón durante el Maratón CAF 2026 en Caracas, marcando un hito para el deporte nacional.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/vida-y-cultura/el-cantante-jr-ranks-honra-la-memoria-de-su-hijo-anunciando-su-regreso-al-escenario-IJ19764084" target="_blank">El cantante panameño Jr Ranks anunció su regreso</a></b> a los escenarios como una forma de honrar la memoria de su hijo, expresando su duelo y agradecimiento por el apoyo recibido.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/informacion-util/tercer-pago-del-pase-u-2025-conozca-donde-retirar-cheques-el-lunes-9-de-febrero-EJ19769683" target="_blank">El Ifarhu continúa con el tercer pago del Pase-U 2025</a></b>, y para el lunes 9 de febrero se detallan los puntos donde estudiantes podrán retirar sus cheques en varias regiones del país.