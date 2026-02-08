  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Las claves de este 8 de febrero de 2026: así termina la jornada informativa

AME3338. CARACAS (VENEZUELA), 08/02/2026.- El atleta élite panameño Jorge Castelblanco, logra un nuevo récord en el Maratón CAF 2026 este domingo, en Caracas (Venezuela). Castelblanco y la ecuatoriana Silvia Ortiz rompieron el récord en la distancia de 42k con un tiempo de 2:15:11 y 2:33:55, respectivamente, en el Maratón que organiza en Caracas el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), cuya décima edición se realizó este domingo. EFE/Ronald Peña R
AME3338. CARACAS (VENEZUELA), 08/02/2026.- El atleta élite panameño Jorge Castelblanco, logra un nuevo récord en el Maratón CAF 2026 este domingo, en Caracas (Venezuela). Castelblanco y la ecuatoriana Silvia Ortiz rompieron el récord en la distancia de 42k con un tiempo de 2:15:11 y 2:33:55, respectivamente, en el Maratón que organiza en Caracas el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), cuya décima edición se realizó este domingo. EFE/Ronald Peña R Ronald Pena R / EFE
Por
Laura Chang
  • 08/02/2026 18:03
Panamá cierra este 8 de febrero de 2026 con una jornada marcada por movimientos diplomáticos, hechos políticos en la región, logros deportivos y anuncios que impactan a miles de estudiantes.

Cierre de la jornada del 8 de febrero de 2026 con las noticias más relevantes en Panamá y el mundo.

Panamá refuerza relaciones diplomáticas con Catar tras una gira oficial del canciller Javier Martínez-Acha, en la que sostuvo reuniones con autoridades cataríes para ampliar la cooperación bilateral y abordar temas regionales.

En Venezuela, fue excarcelado Juan Pablo Guanipa, destacado dirigente opositor y cercano colaborador de María Corina Machado, tras más de ocho meses de prisión en el marco de un proceso de liberaciones políticas.

El atleta panameño Jorge Castelblanco rompió el récord en la distancia de maratón durante el Maratón CAF 2026 en Caracas, marcando un hito para el deporte nacional.

El cantante panameño Jr Ranks anunció su regreso a los escenarios como una forma de honrar la memoria de su hijo, expresando su duelo y agradecimiento por el apoyo recibido.

El Ifarhu continúa con el tercer pago del Pase-U 2025, y para el lunes 9 de febrero se detallan los puntos donde estudiantes podrán retirar sus cheques en varias regiones del país.

Lo Nuevo