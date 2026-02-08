Las claves de este 8 de febrero de 2026: así termina la jornada informativa

Cierre de la jornada del 8 de febrero de 2026 con las noticias más relevantes en Panamá y el mundo.

Panamá refuerza relaciones diplomáticas con Catar tras una gira oficial del canciller Javier Martínez-Acha, en la que sostuvo reuniones con autoridades cataríes para ampliar la cooperación bilateral y abordar temas regionales.

En Venezuela, fue excarcelado Juan Pablo Guanipa, destacado dirigente opositor y cercano colaborador de María Corina Machado, tras más de ocho meses de prisión en el marco de un proceso de liberaciones políticas.

El atleta panameño Jorge Castelblanco rompió el récord en la distancia de maratón durante el Maratón CAF 2026 en Caracas, marcando un hito para el deporte nacional.

El cantante panameño Jr Ranks anunció su regreso a los escenarios como una forma de honrar la memoria de su hijo, expresando su duelo y agradecimiento por el apoyo recibido.

El Ifarhu continúa con el tercer pago del Pase-U 2025, y para el lunes 9 de febrero se detallan los puntos donde estudiantes podrán retirar sus cheques en varias regiones del país.