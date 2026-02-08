Alerta en las vías panameñas: 62 vehículos se han incendiado en lo que va de 2026

Lo que debería ser un trayecto cotidiano se está convirtiendo en una emergencia recurrente en las carreteras panameñas. El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), a través de su Dirección Operativa de Extinción, Búsqueda y Rescate (DOEXBURE), ha emitido una señal de alarma ante el incremento crítico de incendios vehiculares registrados en menos de seis semanas. Según los datos oficiales del Departamento de Control de Radio del Centro de Emergencias, entre el 1 de enero y el 8 de febrero de 2026, se han atendido un total de 62 incendios vehiculares. Esta cifra revela una estadística preocupante: en promedio, entre uno y dos automóviles se incendian diariamente en el país, afectando no solo vías públicas, sino también estacionamientos de centros comerciales y zonas residenciales.

El Capitán Andrés Espinoza, Jefe Regional del Departamento de Control de Radio, enfatizó que esta tendencia acelerada no solo implica la pérdida total del patrimonio de los ciudadanos, sino que representa una amenaza directa a la vida. “Estos incidentes ponen en riesgo a conductores, pasajeros y transeúntes, además de generar un impacto severo en la seguridad vial y el flujo vehicular”, señaló el oficial. El análisis estadístico de los bomberos identificó los tipos de vehículos más vulnerables en este inicio de año. Siendo los vehículos tipo sedán los que encabezan la lista con 38 casos. Le siguen loso SUV con 10 incidentes, los camiones con 3 casos y 6 vehículos de diversos tipos. Los bomberos han reportado casos aislados en buses, motocicletas, pickups y vehículos articulados.

Prevención