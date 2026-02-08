Alerta en las vías panameñas: 62 vehículos se han incendiado en lo que va de 2026

Lo que debería ser un trayecto cotidiano se está convirtiendo en una emergencia recurrente en las carreteras panameñas. El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), a través de su Dirección Operativa de Extinción, Búsqueda y Rescate (DOEXBURE), ha emitido una señal de alarma ante el incremento crítico de incendios vehiculares registrados en menos de seis semanas.Según los datos oficiales del Departamento de Control de Radio del Centro de Emergencias, entre el 1 de enero y el 8 de febrero de 2026, se han atendido un total de 62 incendios vehiculares. Esta cifra revela una estadística preocupante: en promedio, entre uno y dos automóviles se incendian diariamente en el país, afectando no solo vías públicas, sino también estacionamientos de centros comerciales y zonas residenciales.