Unicef exige protección a la niñez tras denuncias en CAI de Tocumen

Ante las recientes denuncias de maltrato, abuso y negligencia contra menores en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha manifestado su profunda preocupación y exige una intervención inmediata de las autoridades.

UNICEF insta a los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial a trabajar de forma coordinada para garantizar el interés superior del niño.

La organización subraya que es imperativo actuar con celeridad y equidad para restaurar los derechos de las víctimas.

Dotar a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de los fondos necesarios para fortalecer la supervisión y los programas de protección.

Ampliar urgentemente a nivel nacional el programa de familias acogentes, reduciendo la dependencia de albergues institucionales.

“Los albergues no constituyen entornos idóneos para el desarrollo integral de la infancia. Panamá debe avanzar hacia medidas basadas en la familia”, señaló el organismo internacional, basándose en evidencia global.