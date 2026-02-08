Unicef exige protección a la niñez tras denuncias en CAI de Tocumen

Ante las recientes denuncias de maltrato, abuso y negligencia contra menores en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, el <b><a href="/tag/-/meta/unicef-fondo-de-las-naciones-unidas-para-la-infancia">Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)</a></b> ha manifestado su profunda preocupación y exige una intervención inmediata de las autoridades.<b><a href="/tag/-/meta/unicef-fondo-de-las-naciones-unidas-para-la-infancia">UNICEF</a></b> insta a los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial a trabajar de forma coordinada para garantizar el interés superior del niño. La organización subraya que es imperativo actuar con celeridad y equidad para restaurar los derechos de las víctimas.Dotar a la<b><a href="/tag/-/meta/senniaf-secretaria-nacional-de-ninez-adolescencia-y-familia"> Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia</a></b> de los fondos necesarios para fortalecer la supervisión y los programas de protección.Ampliar urgentemente a nivel nacional el programa de familias acogentes, reduciendo la dependencia de albergues institucionales.'<i><b>Los albergues no constituyen entornos idóneos para el desarrollo integral de la infancia. Panamá debe avanzar hacia medidas basadas en la familia',</b></i> señaló el organismo internacional, basándose en evidencia global.