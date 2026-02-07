Antes de Bad Bunny: los ‘shows’ de medio tiempo del Super Bowl que paralizaron al mundo

El Super Bowl no solo define al campeón de la NFL cada año; también se ha convertido en el escenario musical más visto del planeta.

El show de medio tiempo pasó de ser un simple interludio a un espectáculo capaz de reunir a más de 100 millones de espectadores y dominar la conversación global en cuestión de minutos.

Algunos artistas no solo han estado a la altura del evento, sino que han logrado algo más difícil: crear momentos inolvidables que marcaron la cultura pop.

Estos son los shows que elevaron el estándar y redefinieron lo que significa actuar en el escenario más grande del entretenimiento.

Michael Jackson: el artista que cambió el medio tiempo para siempre

Cuando Michael Jackson protagonizó el halftime en 1993, transformó la percepción del espectáculo. Hasta ese momento, el medio tiempo era visto como entretenimiento secundario; después de su actuación, se volvió un evento principal.

El “Rey del Pop” apareció en el escenario y permaneció inmóvil durante más de un minuto mientras el estadio estallaba en gritos, una jugada de tensión televisiva pocas veces vista.

Luego encadenó éxitos como “Billie Jean” y “Black or White”, cerrando con “Heal the World” en un mensaje que trascendió lo musical.

Su impacto fue inmediato: la audiencia televisiva aumentó y la NFL entendió que el halftime podía ser tan importante como el propio partido.

Prince: la presentación perfecta bajo la lluvia

Muchos expertos coinciden en que el show de Prince en 2007 es uno de los mejores de todos los tiempos. Una fuerte lluvia amenazó con arruinar la noche, pero terminó convirtiéndose en parte del espectáculo.

Lejos de detenerse, el músico ofreció una actuación magistral que alcanzó su punto máximo cuando interpretó Purple Rain bajo el aguacero, en una escena que parecía diseñada para la historia.

La icónica silueta de Prince tocando la guitarra quedó grabada como una de las imágenes más poderosas del entretenimiento en vivo. Sin excesos ni efectos desmedidos, el artista demostró que el talento puro puede dominar cualquier escenario.

Beyoncé: energía, precisión y dominio absoluto

En 2013, Beyoncé entregó un espectáculo explosivo que redefinió el halftime moderno.

Con coreografías milimétricas, potencia vocal y una narrativa visual impecable, la artista mostró por qué es considerada una de las performers más completas de su generación.

La inesperada reunión de Destiny’s Child desató una ola de euforia en redes sociales y consolidó el show como uno de los más comentados de la década.

Para muchos analistas, esta presentación marcó el inicio de una nueva era: producciones más cinematográficas, pensadas no solo para el estadio sino también para viralizarse en internet.

Katy Perry: el show que rompió récords de audiencia

El espectáculo de Katy Perry en 2015 apostó por el color, la fantasía y el impacto visual. Su entrada montada sobre un león gigante dejó claro que el público estaba ante un show diseñado para sorprender.

Sin embargo, uno de los momentos más recordados surgió casi por accidente: el famoso “Left Shark”, un bailarín cuya coreografía se volvió viral en cuestión de minutos.

La presentación sigue figurando entre las más vistas en la historia del Super Bowl, confirmando que un halftime también puede convertirse en un fenómeno digital.

Shakira y Jennifer Lopez: identidad latina en el mayor escenario del mundo

En 2020, Shakira y Jennifer Lopez ofrecieron un espectáculo cargado de simbolismo cultural. Con una mezcla de pop, salsa y ritmos urbanos, celebraron la influencia latina en Estados Unidos ante una audiencia global.

Más allá de la música, el show generó conversaciones sociales y políticas, demostrando que el medio tiempo también puede ser una plataforma para representar identidades y abrir debates.

Fue, para muchos, un punto de inflexión en materia de diversidad dentro del evento.

Rihanna: un regreso que paralizó al mundo

Tras años alejada de los escenarios, Rihanna regresó en 2023 con una propuesta minimalista pero poderosa. Suspendida sobre plataformas flotantes, la cantante apostó por su presencia artística sin depender de múltiples invitados.

El momento más comentado llegó cuando reveló su embarazo en pleno espectáculo, generando titulares en todo el mundo.

La presentación confirmó que no siempre se necesitan grandes artificios para dominar el halftime: el carisma y la conexión con el público siguen siendo el efecto especial más poderoso.

Este domingo, la expectativa vuelve a dispararse porque será el turno de Bad Bunny en el Super Bowl LX 2026, en donde los Patriots y Seahawks se enfrentarán para alcanzar la gloria.

El artista puertorriqueño ya ha pisado un medio tiempo como invitado, pero ahora tendrá la oportunidad de demostrar por qué es una de las mayores estrellas del planeta y cómo su música ha roto barreras en la industria.

Además, llega con el peso de haber hecho historia con la primera nominación de un álbum en español a Álbum del Año en los Grammy, un logro que refuerza la magnitud de una presentación que promete captar la atención mundial.