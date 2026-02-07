¿Sin agua en Carnaval? Idaan advierte cortes por millonaria morosidad

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) puso en marcha el operativo nacional de cortes 2026, dirigido a usuarios residenciales y comerciales que mantienen saldos pendientes, en un contexto en el que la morosidad acumulada alcanza los $98 millones.

Del total adeudado, $82 millones corresponden al sector residencial y $16 millones al sector comercial, lo que evidencia que los hogares concentran la mayor parte del incumplimiento en el pago del servicio. El despliegue técnico priorizará la provincia de Panamá, donde la deuda asciende a $10.2 millones.

La directora nacional de comercialización del Idaan, Marvina Ábrego, enfatizó que estas acciones se ejecutarán de manera ininterrumpida durante todo el año, incluyendo el periodo de festividades de carnavales, con el objetivo de sanear las finanzas de la institución y garantizar la estabilidad del sistema.

La entidad reiteró que la obstrucción de medidores mediante barreras físicas o materiales como concreto es una práctica ilegal. Los usuarios que impidan el acceso a los equipos de medición serán objeto de sanciones administrativas y sus expedientes serán remitidos a la Jurisdicción Coactiva a través del Juzgado Ejecutor. La manipulación del equipo no exime al cliente de la suspensión del suministro.

El Idaan exhortó a los clientes morosos a utilizar los canales disponibles para evitar la interrupción del servicio. Entre ellos, arreglos de pago mediante gestión presencial en agencias a nivel nacional para establecer convenios flexibles, así como puntos de pago en agencias institucionales, agentes comisionistas y plataformas de banca en línea.

La institución subrayó que el recaudo por la prestación del servicio es el recurso fundamental para el sostenimiento de las 56 plantas potabilizadoras que operan en el país. El cumplimiento de las obligaciones permite cubrir los costos operativos, la adquisición de insumos químicos, el mantenimiento preventivo de la red de distribución y las inversiones necesarias para garantizar el suministro de agua potable a la población.

El Idaan reafirmó su compromiso de proveer agua potable y apeló a la corresponsabilidad ciudadana para fortalecer el sistema nacional de acueductos.