Panamá cumple meta fiscal con déficit de 3.68 % en 2025 y refuerza plan para salir de las listas

El ajuste fiscal emprendido por Panamá comienza a mostrar resultados concretos y se perfila como una pieza clave para recuperar la credibilidad internacional y avanzar en la salida de las listas discriminatorias en las que aún figura el país. Al cierre del año fiscal 2025, el déficit del sector público se redujo en 40 % y se ubicó en 3.68 % del Producto Interno Bruto (PIB), informó este jueves 5 de febrero el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

Durante una conferencia de prensa, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) subrayó que este resultado cumple con los parámetros establecidos en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, en contraste con proyecciones previas de algunas calificadoras de riesgo que anticipaban un déficit superior al 4 % del PIB.

En marzo pasado, la calificadora Moody’s había advertido que Panamá (Baa3 negativa) podría no alcanzar la meta fiscal de un déficit del 4 % del PIB en 2024, debido a la rigidez del gasto y al riesgo de que los ingresos fiscales no cumplieran las expectativas. No obstante, en una publicación de inicios de febrero de 2026 de la revista Mercados y Tendencias, titulada “Moody’s: desafío fiscal y medidas del gobierno para sostener la calificación”, el nuevo líder de la calificación de Panamá en la agencia, Jaime Reusche, reconoció el esfuerzo fiscal del país.

Reusche recordó que Panamá redujo su déficit desde 7.5 % del PIB en 2024 a un estimado de 4 % en 2025, un ajuste que calificó como notable, aunque parcialmente apoyado por ingresos extraordinarios. Según explicó, Moody’s observa principalmente “el comportamiento del déficit fiscal y las medidas que se van a tomar para asegurar que la sostenibilidad fiscal se mantenga en el tiempo”. “Lo importante es que estas medidas sean permanentes y no reversibles por futuros gobiernos”, afirmó.

El marco legal que sustenta este proceso es la Ley 445 del 28 de octubre de 2024, que reformó la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRSF) y la Ley del Fondo de Ahorro de Panamá. La normativa fija un límite máximo de 4.0 % para el déficit en 2025 y establece una trayectoria descendente hasta alcanzar 1.5 % del PIB en 2030, con metas anuales de 3.5 % en 2026, 3.0 % en 2027, 2.5 % en 2028, 2.0 % en 2029 y 1.5 % en 2030.

“Panamá en 2025 logra una reducción histórica del déficit fiscal. Es una disminución de cerca de 40 %, inédita, de más de $2,069 millones, alcanzando un cierre equivalente al 3.68 % del Producto Interno Bruto”, destacó Chapman.

Contención del gasto

El ministro explicó que este desempeño responde a una combinación de contención del gasto y un incremento de los ingresos fiscales de 6.5 %, impulsado por una mayor disciplina en la fiscalización. En ese esfuerzo ha sido clave la incorporación de tecnología, procesos de digitalización y el uso progresivo de inteligencia artificial para fortalecer la recaudación.

Estas herramientas, subrayó Chapman, han elevado la capacidad del Estado para detectar incumplimientos tributarios. “Quienes no están al día deben ponerse al día, porque la inteligencia artificial los va a encontrar”, advirtió.

El aumento de los ingresos también fue apoyado por medidas no tradicionales, como la lotería fiscal, diseñada para incentivar la solicitud de facturas y reforzar el cumplimiento del ITBMS. La iniciativa, adaptada a las particularidades culturales del país, superó las expectativas oficiales. Como ejemplo, el ministro señaló que en un solo mes los ingresos pasaron de $70 millones a $90 millones, a medida que los consumidores exigen su factura al reconocerla como un derecho.

Según Chapman, esta combinación de tecnología, fiscalización y estímulos al cumplimiento ha permitido fortalecer la recaudación sin recurrir a incrementos impositivos generalizados, consolidando el proceso de ajuste fiscal.

En paralelo, el Gobierno avanzó en la reducción de las cuentas por pagar del Estado panameño, correspondientes a obligaciones acumuladas y no atribuibles a una sola administración. En el último año, estas deudas se redujeron en más de $900 millones, lo que equivale a una disminución cercana al 46 %.

Esta estrategia, aseguró el titular del MEF, apunta a sanear las finanzas públicas, mejorar la liquidez del Estado y fortalecer la credibilidad fiscal del país. “Estos resultados demuestran la seriedad del Gobierno en el manejo fiscal”, afirmó, al destacar que la consolidación presupuestaria ya está generando efectos positivos en los mercados.

De acuerdo con Chapman, la mejora en los indicadores fiscales ha contribuido a una reducción en las tasas de interés que enfrenta el Gobierno y a una disminución de la prima de riesgo país superior al 54 %, incluso en un entorno internacional volátil. Este ajuste, explicó, se traduce en un menor costo de financiamiento para el Estado y crea condiciones para una reducción gradual de las tasas de interés para la población.

El desempeño fiscal de 2025 se presenta así como una señal clave para recuperar la confianza de inversionistas y acreedores, en un momento en que Panamá busca estabilizar sus finanzas públicas sin sacrificar el crecimiento económico. El ministro subrayó que el ajuste se logró sin despidos masivos, sin provocar una contracción económica y sin renunciar al apoyo social, manteniendo programas como las pensiones y los subsidios previamente anunciados.

“El mensaje es doble: cumplir los compromisos asumidos ante la nación y enviar una señal clara al mundo”, sostuvo Chapman, al destacar que la disciplina fiscal es esencial para atraer inversión, generar empleo y “poner más recursos en el bolsillo de la gente”.

Ordenamiento fiscal, clave para salir de las listas

Según explicó, el ordenamiento de las finanzas públicas tiene como objetivo central crear confianza, una condición indispensable para el crecimiento económico sostenido. Sin confianza, advirtió, no hay inversión local ni extranjera, ni expansión de las micro, pequeñas y medianas empresas. En esa línea, aseguró que Panamá ya comienza a acelerar su crecimiento tras una etapa de desaceleración, con proyecciones que lo ubican creciendo a un ritmo cercano al doble del promedio de América Latina y entre los 10 y 15 países con mayor crecimiento a nivel mundial.

Este proceso de ordenamiento fiscal también es, según el MEF, determinante para la salida de Panamá de las listas internacionales en las que aún figura. Chapman afirmó que el país se encuentra “en la ruta correcta” para abandonar las listas discriminatorias, especialmente en materia impositiva y de intercambio de información fiscal, aunque reconoció que aún quedan medidas fiscales y legislativas por implementar.

Durante la conferencia, recordó que el año pasado Panamá logró un avance relevante al salir de una de estas listas, tras ser reconocido como país cooperante en la lucha contra el blanqueo de capitales, resultado de un esfuerzo sostenido durante más de una década y de un intenso trabajo de cabildeo internacional, particularmente en Europa.

El siguiente reto, explicó, es de carácter fiscal y está vinculado al cumplimiento de los estándares internacionales de transparencia tributaria, lo que implicará decisiones complejas. No obstante, subrayó que estas medidas no solo responden a exigencias externas, sino que buscan fortalecer el orden interno, la certidumbre jurídica y la transparencia del sistema económico.

Entre las acciones en marcha mencionó el ordenamiento de las sociedades anónimas inactivas, un tema que reconoció no recibió la atención adecuada en el pasado, y la adopción de nuevas legislaciones, como la normativa sobre “sustancia económica”, orientada a garantizar que las empresas que reciben beneficios del régimen panameño mantengan operaciones reales y comprobables en el país.

Aunque admitió que el proceso no avanza a la velocidad deseada, Chapman enfatizó que se están recogiendo aportes de los distintos sectores de la sociedad para fortalecer los proyectos antes de su presentación formal. Finalmente, sostuvo que estas reformas requerirán el respaldo del sector privado y de la Asamblea Nacional, al considerarlas claves para el futuro económico del país y para atraer nuevas inversiones.