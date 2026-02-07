Cuba empieza a cerrar hoteles y reubicar turistas ante el desabastecimiento de combustible

El sector turístico en Cuba, considerado en un tiempo locomotor de la economía, confirmó en 2025 su crisis al cerrar con su peor registro de viajeros internacionales (1,8 millones) desde 2002, sin contar los años de la covid-19.La cifra no llega como sorpresa —en el primer semestre, la tasa de ocupación hotelera registró un descenso anual de siete puntos porcentuales (21.5 %)—, pero sí confirma la caída en picada del turismo en los últimos siete años.Canadá, con <b>754,010 personas</b>, y Rusia, con <b>131,882</b>, fueron los dos principales mercados emisores de visitantes el año pasado, según los datos oficiales, pero con caídas interanuales del <b>12.4</b> y del <b>29 %</b>, respectivamente.El descenso comenzó luego de 2018, cuando la isla alcanzó su récord histórico de turistas: <b>4.7 millones</b> en un ejercicio. Cuba venía de los años del <i>'deshielo'</i> con los Estados Unidos del presidente Barack Obama.Después llegaron las medidas de su sucesor, Donald Trump, durante su primer mandato. A las sanciones se le sumaron la pandemia (que congeló el sector por casi dos años) y la grave crisis económica y energética que sufre el país —y que repercute en los servicios y la experiencia— y el recorte de rutas aéreas.El turismo es fundamental para los planes de recuperación económica del Gobierno cubano, por su aporte al producto interno bruto (PIB) y por la entrada de divisas que representa, que habitualmente figura entre las más importantes, junto con los servicios profesionales y las remesas.