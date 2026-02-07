Cuba empieza a cerrar hoteles y reubicar turistas ante el desabastecimiento de combustible

El Gobierno de Cuba ha empezado a cerrar algunos hoteles de la isla y a trasladar a los turistas a otras instalaciones como parte del paquete de medidas adoptado ante el asedio petrolero de EE.UU., confirmaron a EFE este sábado fuentes del sector. El viceprimer ministro Oscar Pérez-Oliva Fraga aseguró el viernes en la televisión estatal que “se ha diseñado un plan en el turismo para reducir los consumos energéticos, compactar las instalaciones turísticas, y aprovechar la temporada alta que está transcurriendo en estos momentos en nuestro país”. El también titular del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera no especificó detalles sobre esta “compactación” de la infraestructura turística, pero las fuentes —que prefirieron el anonimato— avanzaron a EFE que desde ayer se están cerrando hoteles y reubicando a los turistas internacionales en otros centros. Esto afecta principalmente a algunas instalaciones turísticas ubicadas en el balneario de Varadero (oeste) y de los cayos del norte de la isla. Entre las principales cadenas hoteleras que operan en Cuba están las españolas Meliá e Iberostar, y la canadiense Blue Diamond, entre otras.

Turismo a la baja

El sector turístico en Cuba, considerado en un tiempo locomotor de la economía, confirmó en 2025 su crisis al cerrar con su peor registro de viajeros internacionales (1,8 millones) desde 2002, sin contar los años de la covid-19. La cifra no llega como sorpresa —en el primer semestre, la tasa de ocupación hotelera registró un descenso anual de siete puntos porcentuales (21.5 %)—, pero sí confirma la caída en picada del turismo en los últimos siete años. Canadá, con 754,010 personas, y Rusia, con 131,882, fueron los dos principales mercados emisores de visitantes el año pasado, según los datos oficiales, pero con caídas interanuales del 12.4 y del 29 %, respectivamente. El descenso comenzó luego de 2018, cuando la isla alcanzó su récord histórico de turistas: 4.7 millones en un ejercicio. Cuba venía de los años del “deshielo” con los Estados Unidos del presidente Barack Obama. Después llegaron las medidas de su sucesor, Donald Trump, durante su primer mandato. A las sanciones se le sumaron la pandemia (que congeló el sector por casi dos años) y la grave crisis económica y energética que sufre el país —y que repercute en los servicios y la experiencia— y el recorte de rutas aéreas. El turismo es fundamental para los planes de recuperación económica del Gobierno cubano, por su aporte al producto interno bruto (PIB) y por la entrada de divisas que representa, que habitualmente figura entre las más importantes, junto con los servicios profesionales y las remesas.

Plan anticrisis