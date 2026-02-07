Canal de Panamá firmará acuerdo de reasentamiento en Río Indio entre el 27 de febrero y 11 de marzo

La Administración del Canal de Panamá (ACP) prevé firmar el acuerdo marco con las comunidades de Río Indio entre el 27 de febrero y el 11 de marzo, como parte del proceso de reasentamiento vinculado al proyecto en desarrollo, informó su subadministradora, Ilya Espino de Marotta.

Al explicar el avance de las consultas, detalló que ya se completaron todas las reuniones correspondientes al ciclo 7, tal como lo exige el plan de reasentamiento. “Ya construimos todas las reuniones del ciclo 7, que es lo que exige el plan de reasentamiento”, indicó.

Precisó que la siguiente fase contempla la revisión de las nueve plataformas participativas creadas para abordar los temas de compensación. “A partir del 27 de febrero al 11 de marzo vamos a revisar todas esas nueve plataformas participativas que se crearon para discutir los temas, para ya firmar los acuerdos con ellos de cómo va a ser la compensación”, explicó.

La funcionaria subrayó que el proceso ha sido “muy productivo” y destacó el aumento sostenido en la participación de las comunidades a lo largo de las sesiones. “Hemos visto cómo la participación de las comunidades se ha incrementado entre la reunión número 1 y la reunión número 7, del ciclo 1 al ciclo 7. Eso es positivo, eso es positivo. Echamos para adelante”, afirmó.

Según Espino de Marotta, el acuerdo marco establecerá las reglas generales y los criterios de compensación que se aplicarán de manera equitativa. “El acuerdo marco es lo que pretendemos firmar entre el 27 de febrero y el 11 de marzo con esas nueve plataformas participativas. Luego ya ir a la evaluación individual por cada familia, pero basado en un marco que es equitativo para todos”, sostuvo.

Tras la firma del acuerdo, el proceso avanzará hacia la evaluación individual de cada familia, etapa en la que se determinarán las compensaciones específicas bajo los parámetros previamente consensuados.

Con este cronograma, el Canal busca consolidar la fase de diálogo comunitario y formalizar los compromisos antes de iniciar la etapa de evaluación personalizada, en un proceso que, según la entidad, ha mostrado una creciente participación y organización de las comunidades involucradas.