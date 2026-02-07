Michael Amir Murillo llega al Beşiktaş: ‘Es un orgullo ser el primer panameño en este club’

El lateral derecho panameño Michael Amir Murillo fue presentado de manera oficial como nuevo jugador del Beşiktaş JK, uno de los clubes más importantes del fútbol turco. Su llegada no solo representa un salto deportivo, sino también un momento histórico para el balompié nacional, al ser el primer panameño en integrar la institución de Estambul.

En sus primeras declaraciones como jugador del Beşiktaş, Murillo expresó el significado personal y profesional de este fichaje. “Es un orgullo ser el primer panameño en este club”, afirmó, al tiempo que destacó la magnitud de la institución y el compromiso que implica vestir sus colores.

El defensor explicó que la decisión de aceptar la propuesta estuvo motivada por el proyecto deportivo presentado por la directiva y el peso histórico del club. “Es un club grande en el fútbol. Quiero ser parte de su historia y estoy aquí con ambición, con hambre de ayudar al equipo”, señaló.

Murillo se definió como un jugador trabajador, con mentalidad competitiva y enfocado en el crecimiento constante. Aseguró que su paso por distintas ligas europeas le permitió ganar madurez y una lectura del juego más amplia, experiencia que espera aportar tanto al cuerpo técnico como al plantel.

El impacto de su fichaje también se siente en Panamá. El futbolista considera que, tal como ocurrió durante su etapa en el Olympique de Marsella, la afición panameña comenzará a seguir de cerca al Beşiktaş. “Estoy seguro de que ahora cada panameño apoyará a este club”, comentó.

Uno de los aspectos que más llamó su atención fue la pasión de la hinchada turca y la atmósfera del estadio. Murillo confesó que jugar en un escenario con gradas llenas y una afición tan intensa es un sueño que arrastra desde la infancia. “Pensarlo me da piel de gallina”, reconoció.

Aunque es su primera experiencia viviendo en Turquía, el defensor ya tenía referencias de la liga y su exigencia competitiva, tanto por transmisiones televisivas como por comentarios de compañeros de la selección panameña que militan en el fútbol turco. Todos coincidieron en advertirle sobre la intensidad con la que se vive cada partido.

Murillo cerró su intervención agradeciendo el respaldo recibido en redes sociales y aseguró que se esforzará por aprender el idioma para integrarse mejor al entorno. “Espero que nos veamos pronto y disfrutemos cada partido aquí”, concluyó.