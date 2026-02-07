  1. Inicio
Carnavales 2026 en Panamá: horarios, culecos y artistas del Festival Vol. Caribe

La Alcaldía anuncia programación completa de los Carnavales 2026 en la Cinta Costera.
Por
Emiliana Tuñón
  • 07/02/2026 17:16
Del 13 al 17 de febrero, la Cinta Costera será escenario del Festival Carnavalistico Vol. Caribe, con actividades gratuitas para toda la familia.

La Alcaldía de Panamá dio a conocer los horarios oficiales y la cartelera artística del Festival Carnavalistico Vol. Caribe, evento que se realizará del 13 al 17 de febrero en la Cinta Costera, con acceso totalmente gratuito para el público.

Según el comunicado, las actividades iniciarán el viernes 13 de febrero en el Iron City Park y el Kids Stage, en horario de 8:00 de la noche a 12:00 medianoche.

Para los días sábado 14, domingo 15, lunes 16 y martes 17 de febrero, la programación se ampliará con diversas tarimas y actividades. Los tradicionales culecos se desarrollarán de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. En horas nocturnas, el Iron City Park y el Kids Stage ofrecerán espectáculos de 6:00 de la tarde a 12:00 medianoche.

Además, el I Star Pty Stage contará con presentaciones desde las 9:00 de la noche hasta las 4:00 de la madrugada, mientras que el Latin Stage tendrá actividad de 6:00 de la tarde a 4:00 de la madrugada.

Artistas nacionales e internacionales animarán el Festival Vol. Caribe 2026

Asimismo, la Alcaldía de Panamá dio a conocer el line up de artistas que formarán parte del Festival Carnavalesco Vol. Caribe 2026, evento que se desarrollará en la Cinta Costera durante las festividades del Carnaval.

Entre los artistas confirmados destacan figuras del género urbano, tropical y típico como T.O.K, Maelo Ruiz, Pedro Arroyo, Lefty Pérez, Mickey Taveras, Mauricio Silva, Max Torres, Afro Golden, Akim, Aldo Ranks, Alejandro Torres, Barbel, Anubikiss, Anyuri, BCA, El Roockie, El Boy C, Italiam Somali, Jr. Ranks, K4g, Kabliz, Mista Bombo, Ulpiano Vergara, RD Maravilla, Real Phantom, Samy y Sandra Sandoval, Manuel Abdiel y Los Consentidos, Mr. Saik y El Tachi, entre otros artistas invitados.

La programación musical forma parte de las actividades gratuitas organizadas por el municipio capitalino para el disfrute de nacionales y visitantes durante los Carnavales 2026.

