Carnavales 2026 en Panamá: horarios, culecos y artistas del Festival Vol. Caribe

La Alcaldía de Panamá dio a conocer los horarios oficiales y la cartelera artística del Festival Carnavalistico Vol. Caribe, evento que se realizará del 13 al 17 de febrero en la Cinta Costera, con acceso totalmente gratuito para el público.

Según el comunicado, las actividades iniciarán el viernes 13 de febrero en el Iron City Park y el Kids Stage, en horario de 8:00 de la noche a 12:00 medianoche.

Para los días sábado 14, domingo 15, lunes 16 y martes 17 de febrero, la programación se ampliará con diversas tarimas y actividades. Los tradicionales culecos se desarrollarán de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. En horas nocturnas, el Iron City Park y el Kids Stage ofrecerán espectáculos de 6:00 de la tarde a 12:00 medianoche.

Además, el I Star Pty Stage contará con presentaciones desde las 9:00 de la noche hasta las 4:00 de la madrugada, mientras que el Latin Stage tendrá actividad de 6:00 de la tarde a 4:00 de la madrugada.