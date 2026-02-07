Carnavales 2026 en Panamá: horarios, culecos y artistas del Festival Vol. Caribe

Asimismo, la Alcaldía de Panamá dio a conocer el <i>line up</i> de artistas que formarán parte del Festival Carnavalesco Vol. Caribe 2026, evento que se desarrollará en la Cinta Costera durante las festividades del Carnaval.Entre los artistas confirmados destacan figuras del género urbano, tropical y típico como T.O.K, Maelo Ruiz, Pedro Arroyo, Lefty Pérez, Mickey Taveras, Mauricio Silva, Max Torres, Afro Golden, Akim, Aldo Ranks, Alejandro Torres, Barbel, Anubikiss, Anyuri, BCA, El Roockie, El Boy C, Italiam Somali, Jr. Ranks, K4g, Kabliz, Mista Bombo, Ulpiano Vergara, RD Maravilla, Real Phantom, Samy y Sandra Sandoval, Manuel Abdiel y Los Consentidos, Mr. Saik y El Tachi, entre otros artistas invitados.La programación musical forma parte de las actividades gratuitas organizadas por el municipio capitalino para el disfrute de nacionales y visitantes durante los Carnavales 2026.