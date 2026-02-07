Miniel y Valencia, listos para el combate estelar en la mega cartilla ‘Boxeo bajo la Estrellas’

Las carreras de los boxeadores criollos Jonathan ‘Alta Gama’ Miniel y John Valencia se mantienen sus etapas de preparación, con miras a su encuentro cuya fecha de celebración será el venidero sábado 14 de marzo en la mega cartilla ‘Boxeo bajo las Estrellas’.

Para esta cartelera, cuyo centro de hostilidades será los Jardines del Hotel Panamá, organizada por las empresas de boxeo Master Promotion y Guantes de Acero, además del pleito central se inserta la disputa del Campeonato Latino Supermosca C.M.B.

Para el tope de mayor relevancia Miniel y Valencia subirán al ensogado a un choque fijado en ocho asaltos y 140 libras, donde el primero mantiene su foja impecable con nueve victorias y 8 Kos., en tanto que su rival 4-3-4 (1Ko.).

Con relación a la pelea por el cetro Latino Supermosca C.M.B., los protagonistas serán el panameño Ángel Bethancourt y el venezolano Miguel ‘Valerito’ Ramos, quienes cruzarán metrallas en un combate pactado a 10 rounds en 115 libras,

Para esta contienda, que presagia mucha acción durante su desarrollo, el nativo saldrá en busca de su noveno triunfo, defendiendo su condición de invicto, en tanto que el suramericano su número 18, también tratándose de mantener su hoja en forma impecable.

Retorno de Durán centra atención de la fanaticada

No hay dudas que otra de las atracciones de la mega jornada de boxeo será la reaparición del boxeador local Alexander ‘Zurdo de Oro’ Durán 21-3 (7Kos.) contra el dominicano y fuerte pegador Michael Ramirez, 17 - 0 (15 Kos.), quien no ha conocido la derrota, a 10 episodios en 150 libras.

En otras peleas Eliecer ‘Huracán’ Arcia se medirá ante Leiner Rodríguez en 6 asaltos y 122 libras, ambos panameños, y el japonés invicto en su estreno Yuki ‘El Tigre Japonés’ se las verá contra el chorrerano Ezequiel Bonilla, en seis asaltos y peso mínimo de 105 libras.

Otros seis combates completan la velada boxística con púgiles de diferentes localidades de la Republica de Panamá y un tico, todos estos topes a cuatro asaltos.