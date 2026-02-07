  1. Inicio
Panamá es referente regional en monitoreo y control de la pesca

Panamá articula las acciones de control y fiscalización de la actividad pesquera.
Cedida | ARAP
Mileika Lasso
  07/02/2026 18:00
Panamá recibió a una delegación de Brasil interesada en conocer su modelo de monitoreo pesquero y protección de los ecosistemas marinos para replicarlo

Panamá se sigue consolidando como un referente regional en el monitoreo y control de la pesca, tras recibir la visita de una delegación de Brasil interesada en conocer la experiencia del país en el seguimiento de las actividades de la flota pesquera y la protección de los ecosistemas marino-costeros, así lo informó este sábado 7 de febrero el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

La misión brasileña estuvo integrada por funcionarios de los Ministerios de Pesca y Acuicultura y del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA), como parte de un intercambio técnico coordinado junto a Global Fishing Watch. El objetivo fue conocer de primera mano el modelo panameño de vigilancia, análisis de información y respuesta ante posibles actividades que atenten contra los recursos marinos.

Durante su visita, la delegación recorrió el Centro de Coordinación para el Monitoreo, Preservación y Protección de los Ecosistemas Marino y Costero, desde donde Panamá articula las acciones de control y fiscalización de la actividad pesquera. El interés principal estuvo en comprender el funcionamiento del centro, el marco legal que permitió su creación, la tecnología utilizada y el trabajo interinstitucional que respalda su operación.

Cedida | MiAmbiente
Cedida | MiAmbiente

Las autoridades explicaron que el Centro surgió de la necesidad de concentrar en un solo espacio a las entidades con competencias en recursos marinos, puertos y control, lo que ha permitido una gestión más integrada de la información y una mayor eficiencia en las operaciones de monitoreo y vigilancia.

La directora nacional de Costas y Mares del MiAmbiente, Digna Barsallo, señaló que el Centro se encuentra en un proceso permanente de crecimiento y aprendizaje, impulsado por el intercambio técnico con otros países. Indicó que este tipo de visitas fortalece el flujo de conocimientos en doble vía y contribuye al desarrollo de iniciativas similares en la región, donde existen pocos modelos consolidados de este tipo.

Por su parte, Gabriel Caballero, apoyo técnico para el sector de la pesca y la acuicultura de Global Fishing Watch, afirmó que la delegación brasileña seleccionó a Panamá y Perú como los países con los sistemas de monitoreo pesquero más desarrollados de la región. Explicó que esta gira técnica permitirá a Brasil tomar como referencia ambas experiencias para fortalecer sus propios mecanismos de control.

Representantes de la delegación brasileña agradecieron la información compartida y calificaron el nivel del Centro de Coordinación panameño como muy alto en términos de desarrollo tecnológico y organizativo. Destacaron que el trabajo que realiza Panamá en vigilancia, control y coordinación internacional sirve como modelo para el proceso de organización que actualmente impulsa Brasil.

Asimismo, extendieron una invitación a las autoridades panameñas para dar continuidad al intercambio técnico y conocer los avances del centro de monitoreo que se encuentra en construcción en ese país.

