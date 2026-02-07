Panamá es referente regional en monitoreo y control de la pesca

Panamá se sigue consolidando como un referente regional en el monitoreo y control de la pesca, tras recibir la visita de una delegación de Brasil interesada en conocer la experiencia del país en el seguimiento de las actividades de la flota pesquera y la protección de los ecosistemas marino-costeros, así lo informó este sábado 7 de febrero el <b><a href="/tag/-/meta/miambiente-ministerio-de-ambiente">Ministerio de Ambiente (MiAmbiente)</a></b>.La misión brasileña estuvo integrada por funcionarios de los <b>Ministerios de Pesca y Acuicultura</b> y del <b>Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA)</b>, como parte de un intercambio técnico coordinado junto a<b> Global Fishing Watch</b>. El objetivo fue conocer de primera mano <b>el modelo panameño de vigilancia, análisis de información y respuesta ante posibles actividades que atenten contra los recursos marinos</b>.Durante su visita, la delegación recorrió el<b> Centro de Coordinación para el Monitoreo, Preservación y Protección de los Ecosistemas Marino y Costero</b>, desde donde Panamá articula las acciones de control y fiscalización de la actividad pesquera. El interés principal estuvo en comprender el funcionamiento del centro, el marco legal que permitió su creación, la tecnología utilizada y el trabajo interinstitucional que respalda su operación.