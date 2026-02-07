Las claves de este 7 de febrero de 2026: así termina la jornada informativa

La actualidad informativa de este día está marcada por decisiones en materia de seguridad pública, movimientos destacados en el deporte internacional, avances en salud y situaciones políticas y económicas que impactan a la región.

Estas son las noticias que definen la jornada.

Nombran a 727 nuevos policías en medio del repunte de homicidios:

La Policía Nacional incorporó nuevos agentes tras seis meses de formación con el objetivo de reforzar la seguridad en el país, especialmente ante el aumento de homicidios registrado en los últimos meses.

Murillo llega al Beşiktaş y hace historia para Panamá:

El futbolista Michael Amir Murillo fue anunciado como nuevo jugador del Beşiktaş J.K., convirtiéndose en el primer panameño en vestir la camiseta del club turco, un paso importante en su carrera internacional.

Condenan en Estados Unidos a “Cholo Chorrillo”:

Jorge Rubén Camargo Clarke, líder de la pandilla Bagdad, fue hallado culpable por narcotráfico internacional en una corte federal estadounidense, en un caso que refleja la cooperación entre países para combatir el crimen organizado.

MINSA analiza incorporar la vacuna contra el dengue:

El Ministerio de Salud de Panamá evalúa sumar esta vacuna al esquema nacional, una medida que podría fortalecer la prevención ante el impacto recurrente de la enfermedad en el país.

Cuba cierra hoteles y reubica turistas por falta de combustible:

La escasez energética obligó al gobierno cubano a tomar medidas en el sector turístico, generando preocupación por las repercusiones económicas y logísticas.

Polémica en Venezuela por promesa de liberar presos políticos:

El anuncio del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, desató críticas tras denuncias de un presunto montaje, aumentando la tensión política en ese país.