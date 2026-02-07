Pagos del Ifarhu en la costa norte de Veraguas se detienen temporalmente

El <b><a href="/tag/-/meta/ifarhu-instituto-para-la-formacion-y-aprovechamiento-de-recursos-humanos">Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu)</a></b> informó a la comunidad educativa de las escuelas de la costa norte de la provincia de <b>Veraguas</b> que los pagos programados serán <b>suspendidos temporalmente</b> del 9 al 13 de febrero de este año.Según el comunicado, la medida se adopta por razones administrativas y operativas que se presentan en la región norte de Veraguas. Los pagos se reanudarán en fechas que serán notificadas oportunamente a través de los canales oficiales del Ifarhu.La entidad exhortó a los beneficiarios a mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales para conocer la nueva programación de pagos y evitar inconvenientes.