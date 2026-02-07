Pagos del Ifarhu en la costa norte de Veraguas se detienen temporalmente

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó a la comunidad educativa de las escuelas de la costa norte de la provincia de Veraguas que los pagos programados serán suspendidos temporalmente del 9 al 13 de febrero de este año.

Según el comunicado, la medida se adopta por razones administrativas y operativas que se presentan en la región norte de Veraguas. Los pagos se reanudarán en fechas que serán notificadas oportunamente a través de los canales oficiales del Ifarhu.

La entidad exhortó a los beneficiarios a mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales para conocer la nueva programación de pagos y evitar inconvenientes.