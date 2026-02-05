  1. Inicio
Información útil

Tercer pago del Pase-U 2025: conozca los puntos de cobro de este viernes 6 de febrero

Finaliza este viernes el cobro del tercer pago del PASE-U, según calendario oficial.
Por
Emiliana Tuñón
  • 05/02/2026 14:12
Último día de pago del PASE-U en Colón y Veraguas este viernes 6 de febrero.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) continúa este viernes 6 de febrero con el tercer pago del PASE-U 2025 a estudiantes de primaria, premedia y media en las provincias de Colón y Veraguas, luego de que la entidad informara que los pagos en la comarca Guna Yala fueron suspendidos debido a las condiciones climáticas adversas.

Para hacer efectivo el cobro, los beneficiarios deberán presentar:

Cédula del estudiante

Cédula del representante legal

Boletín final con sello fresco

En caso de no poder asistir personalmente, se deberá presentar una carta de autorización, acompañada de copia de las cédulas del estudiante, del acudiente y de la persona autorizada.

El Ifarhu recordó a los estudiantes la importancia de cumplir con los requisitos para garantizar la entrega del subsidio y evitar inconvenientes durante el proceso de pago.

Ifarhu detalla los centros de pago disponibles este viernes 6 de febrero

Entre los centros de pago del viernes 6 de febrero se encuentran:

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COLÓN

-CEBG Adelaida Herrera

-Escuela El Porvenir

-Escuela Juan García Torres

-Escuela Quebraón

-Escuela El Plátano

-Escuela La Cauchera

-Escuela Las Cruces

-Escuela Limón de Chagres

-Escuela El Congo

-Escuela A la Encantadita

-Escuela El Guabo

-Escuela Santa Fe Abajo

-Escuela Piña

-Escuela Unión de Piña

-CEBG El Achiote

-CEBG Anastasia Mitre

-Escuela José Leandro Solís

-Escuela Chagres

-Escuela Salud

-Escuela Costa de Oro

-Escuela Quebrada Bonita #2

-Escuela El Marañón

-Escuela Santa Rosa #2

-Escuela El Chillar

-IPT Gil Betegón

-Escuela Río Indio

-Escuela Gobea

-Escuela Jobo Abajo

-CEBG Miguel de la Borda

Entre otros

AGENCIA REGIONAL DE SONÁ

-IPT El Rincón

-Escuela Alto de los Ruices

-Escuela Luis A. Ruíz

-Escuela Cucurucha

-Escuela Quebrada Grande

-Escuela Raizal

-Escuela Cerro Casa

-Escuela Calabazo

-CEBG Pixvae

-CEBG Rodolfo Reyes

-Escuela Bahía Honda

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VERAGUAS

-IPT Jaime Melamed Avilés

-Cancha Techada Teresa Urriola

-Escuela Horacio Acuña

-Escuela El Jobo

-Escuela Los Almacigos

-Escuela Cebaco

-Escuela Isla de Leones

-Escuela San Antonio

-Escuela de Cultura de Atalaya

-Centro Educativo Padre Juan José Cánovas

-Escuela Isauro J. Carrizo

-IPT Pablo Pinzón C.

-CE Joaquín José Vallarino Espinosa

-Escuela Manuel H. de Reyes

-Cancha Techada de Mariato

-Escuela Zovelda Franco

-Escuela José Muñoz M.

-Centro Educ. La Mesa

-Escuela Llano

-Pc Boró

-CEBG Animas de Boro

Para conocer más detalles de los centros de pago están disponibles en la página web del Ifarhu.

