Tercer pago del Pase-U 2025: conozca los puntos de cobro de este viernes 6 de febrero

El <b><a href="/tag/-/meta/ifarhu-instituto-para-la-formacion-y-aprovechamiento-de-recursos-humanos">Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu)</a></b> continúa este viernes 6 de febrero con el tercer pago del PASE-U 2025 a estudiantes de primaria, premedia y media en las provincias de<b> Colón</b> y <b>Veraguas</b>, luego de que la entidad informara que los pagos en la comarca<b> Guna Yala</b> fueron suspendidos debido a las condiciones climáticas adversas.Para hacer efectivo el cobro, los beneficiarios deberán presentar:Cédula del estudianteCédula del representante legalBoletín final con sello frescoEn caso de no poder asistir personalmente, se deberá presentar una <b>carta de autorización</b>, acompañada de copia de las cédulas del estudiante, del acudiente y de la persona autorizada.El <b>Ifarhu </b>recordó a los estudiantes la importancia de cumplir con los requisitos para garantizar la entrega del subsidio y evitar inconvenientes durante el proceso de pago.