Tercer pago del Pase-U 2025: conozca los puntos de cobro de este viernes 6 de febrero

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) continúa este viernes 6 de febrero con el tercer pago del PASE-U 2025 a estudiantes de primaria, premedia y media en las provincias de Colón y Veraguas, luego de que la entidad informara que los pagos en la comarca Guna Yala fueron suspendidos debido a las condiciones climáticas adversas.

Para hacer efectivo el cobro, los beneficiarios deberán presentar:

Cédula del estudiante

Cédula del representante legal

Boletín final con sello fresco

En caso de no poder asistir personalmente, se deberá presentar una carta de autorización, acompañada de copia de las cédulas del estudiante, del acudiente y de la persona autorizada.

El Ifarhu recordó a los estudiantes la importancia de cumplir con los requisitos para garantizar la entrega del subsidio y evitar inconvenientes durante el proceso de pago.